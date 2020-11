Gauseth stakk fra stadion etter bittert tap

CONSTO ARENA (VG) (Mjøndalen – Stabæk 0–1) Mjøndalen fikk hjelp fra Kristiansund, men klarte ikke å gjøre jobben på hjemmebane. Etter kampen forlot kaptein Christian Gauseth stadion uten å snakke med pressen.

Mjøndalen spilte med kniven på strupen, men klarte ikke å straffe Stabæk tross stort press og gode sjanser gjennom kampen. Derfor var skuffelsen var stor blant Mjøndalen-spillerne da dommeren blåste for siste gang. Christian Gauseth orket ikke å snakke med pressen etter tapet, og dro rett fra stadion etter kamp, opplyser klubbens pressesjef til VG.

52 sekunder var spilt da Emil Bohinen banket Stabæk i ledelsen. En drømmestart for gjestene – tilsvarende mareritt for nedrykkstruede Mjøndalen.

– Det er en skrekkelig start. Vi er knapt borti ballen før han setter den i nota, sier Mjøndalen-trener Vegard Hansen til VG.

– Du blir drittlei. Vi starter jo i minus i to matcher på rad. Det er utilgivelig, jeg skjønner ikke hvordan vi klarer det, sier midtstopper Markus Nakkim.

Bohinen mottok ballen fra Sammy Skytte utenfor 16-meteren, dro av Isaac Twum og overlistet Sosha Makani med et velplassert skudd.

Like etter scoringen ble Strømsgodsets ledelse over Kristiansund ropt opp over speakeranlegget på Consto Arena. Fire poeng skilte erkerivalene før søndagens runde, i Mjøndalens disfavør.

Etter 27. minutter ropte Mjøndalen-spillerne på straffespark. Et innlegg traff hånden til Gustav Valsvik, men dommeren fikk det enten ikke med seg eller vurdert det til å ikke være straffbart.

– For meg så det ut som en hands, men jeg sto nesten hundre meter unna. Hvis det er straffe er det bittert og synd, selvfølgelig, men vi har annet fokus, sier Hansen.

Nakkim er sikrere i sin sak.

– Den er jo soleklar. Men det er flere situasjoner i løpet av kampen hvor ballen er oppe i hånden. Jeg blir ikke klok på den regelen. Neste situasjon blåser han jo, det er umulig å vite hvordan systemet fungere. Det er 50/50 om de blåser eller ikke, mener han.

Mjøndalen startet umiddelbart forsøket på å snu kampen, og var det beste laget etter scoringen. Men til tross for stort ballinnehav den neste halvtimen, klarte de ikke å skape mye i en presset situasjon.

– Grunnspillet vårt er godt, men vi klarer ikke å skape nok sjanser. Det er problemet vårt. Innleggsfasen og innløp, og ikke minst skuddene våre. Vi treffer for sjelden mål og skaper for lite til å ha ballen så mye, sier Hansen.

– Vi klarer jo ikke å få ballen i mål. Det er ekstremt frustrerende. Vi gjør en utrolig god kamp, med unntak av den første situasjonen, men det hjelper lite når vi ikke klarer å få ballen i mål, supplerer Nakkim.

Etter pause ble Kristiansunds snuoperasjon mot Godset annonsert i Mjøndalen, og det var et inspirert hjemmelag som tok fatt på oppgaven. Men det ville seg ikke mot et velorganisert Stabæk.

Begge lag hadde sjanser, men målet etter 52 sekunder ble til slutt avgjørende.

Det gjenstår fire serierunder av årets sesong. I neste serierunde tar Stabæk imot Vålerenga. Mjøndalen skal til Haugesund.

