Norske Ola Peder (21) leder Fantasy Premier League før siste runde

– Akkurat nå er jeg ganske rolig, men jeg kommer nok til å bli utrolig stresset i timene før kampene og når de begynner, sier 21 år gamle Ola Peder Hovde til VG.

Han leder det prestisjefylte spillet «Fantasy Premier League» før siste serierunde i England. Nærmeste konkurrent ligger bare ett poeng bak. Tredjeplassen ligger ni poeng bak.

Hovde hadde en god start på årets sesong. Han har ligget øverst i 23 runder, og nesten hele veien holdt seg inne blant de 500 beste spillerne.

Det er over åtte millioner som spiller spillet.

– Hva er hemmeligheten bak suksessen?

– Jeg har hatt god flyt og litt dyktighet. Jeg hadde flaks i begynnelsen og fikk noen veldig gode runder som gjorde at jeg fikk høy plassering veldig tidlig. Etter det har jeg fulgt mye med, svarer Hovda.

Venter til fristen

Han forteller at han ser mye kamper, følger med så mye som mulig på Twitter og YouTube for informasjon og inspirasjon - og at han ikke gjør byttene sine før kort tid før fristen. Alle har ett gratis bytte før hver nye runde. Velger du å gjøre ekstra bytter, blir du trukket fire poeng per bytte.

Han har ikke gjort bytter før siste runde ennå, men hadde dette laget forrige runde:

– Jeg kommer til å vente helt til fristen med å bytte, for det kan komme skader. Jeg håper også det komme ut noen «leaks» om lagoppstillinger på sosiale medier. Jeg har ett gratis bytte, men det kan hende jeg tar minus fire. Jeg kommer nok til å bytte ut spillere som mest sannsynlig ikke starter. Jeg er spent på lagoppstillingene til Manchester-lagene, sier Hovde.

Han tror likevel han har bestemt seg for kaptein, og kommer med flere tips.

Åpenbart kapteinsvalg

– Mohamed Salah er den åpenbare kapteinen. Men det er siste runde, så mange ønsker kanskje en kaptein andre ikke har og som kan få mange poeng, forteller 21-åringen.

Han trekker frem flere mulige alternativer:

Leeds-trioen Patrick Bamford, Raphinha og Jack Harrison. Leeds møter West Bromwich hjemme.

West Ham-spillerne Michail Antonio og Jesse Lingard. De møter Southampton hjemme.

Liverpool-spiller Sadio Mané. Liverpool tar imot Crystal Palace på Anfield.

– Det er siste runde, så man kan satse litt og håpe man har litt flaks. Men selv tror jeg det blir Salah.

Det er første sesong Hovde har briljert i spillet. Han ble motivert av den gode starten og har brukt mer tid på det enn tidligere.

21-åringer forteller at om man vinner spillet er premiene kampbilletter i England og en ukes ferie blant annet.

Alle de 10 kampene som spilles i den siste serierunden sparkes i gang søndag 17.00.