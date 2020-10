Kunstmål da Manchester City gikk på nytt poengtap

Manchester City dro til bortekamp mot West Ham med en vanvittig statistikk i ryggen, men klarte bare 1-1 lørdag.

Michail Antonio scoret et nydelig mål mot Manchester City. Foto: JUSTIN TALLIS / X01348

West Ham - Manchester City 1–1

Josep Guardiolas stjernegalleri kjempet hardt for et seiersmål mot slutten, men West Ham holdt unna for presset og sikret seg nok et godt resultat i Premier League.

Michail Antonio ga vertene ledelsen med et meget pent mål i første omgang, mens Phil Foden scoret Citys mål kort etter pause.

Dermed står City med kun åtte poeng fra sesongens fem første kamper. West Ham har like mange, men har spilt én kamp mer enn de lyseblå fra Manchester.

– Vi skulle gjerne tatt alle poengene i dag. Jeg synes vi spilte veldig bra og kontrollerte mesteparten av kampen. Jeg er veldig skuffet over ikke å vinne, men vi kommer over det i morgen og forbedrer ting til neste kamp, sa Foden til BT Sport.

Uendret

Guardiola startet kampen med samme lagoppstilling som i forrige kamp, noe som er svært uvanlig. Faktisk var det første gang på tre år at City-manageren starte med samme lag i to kamper på rad. Det skriver statistikktjenesten Opta. Spanjolen ønsket å finne rytmen fort, men det var i stedet West Ham som scoret først.

Pep Guardiola måtte se to poeng glippe. Foto: Paul Childs / Reuters Pool

17 minutter var spilt da formspilleren Antonio vartet opp med et kunstmål. Han fikk et godt innlegg fra Vladimír Coufal, kastet seg rundt og saksesparket ballen inn med ryggen til mål.

Minuttene som fulgte ble frustrerende for City-laget på en bane der de normalt sett har gjort det svært bra. De siste fem bortekampene mot West Ham har gitt 23 mål og fem seire, men lørdag lyktes David Moyes' lag lenge med å mure igjen bakfra.

– Dette er et bra poeng å ta med seg. Vi har vært i fantastisk form den siste tiden. Første omgang var fortreffelig i dag. Vi nøytraliserte de viktigste spillerne deres, og Antonio scoret et flott mål, sa West Hams Declan Rice.

Ung redningsmann

Guardiola erstattet Sergio Agüero med Foden ved pause, og han fikk raskt betalt for byttet. Unggutten Foden hadde vært på banen i vel fem minutter da han tverrvendte og skjøt i samme bevegelse. Ballen gikk i mål til 1-1.

Phil Foden scoret Citys mål. Foto: JUSTIN TALLIS / X01348

Scoringen snudde kampbildet noe, og vertene ble satt under et vedvarende press i minuttene som fulgte. City vant ofte ballen høyt i banen og skapte noen gode muligheter. Samtidig kunne det se ut til flere spillere var noe preget av at de spilte mesterligakamp onsdag.

De siste ti minuttene ble det store sjanser til begge lag. Raheem Sterling (City) og Pablo Fornals (West Ham) misbrukte hver sin sjanse før Riyad Mahrez satte ballen i stolpen tre minutter på overtid. Dermed endte det 1-1.

