Det ble dramatisk for flere på siste dag av overgangsvinduet. Her er det vi husker best.

Diego Simeone (til venstre) var misfornøyd, mens Ole Gunnar Solskjær hentet fire nye spillere. Eric Choupo-Moting (i midten) meldte overgang til Bayern München. Foto: NTB Scanpix

Deadline Day – overgangsvinduets siste dag – har gitt oss noen store nyheter og gode historier. Fernando Torres fra Liverpool til Chelsea i 2011 for nesten 600 millioner kroner husker mange. Også Harry Redknapps oppdateringer til pressen gjennom et nedrullet bilvindu sent på kveld på Deadline Day er kjent.

Men hva var de store hendelsene fra den siste dagen av dette overgangsvinduet?

Under er en liste med fire snakkiser fra gårsdagen.

1: Manchester Uniteds ville timer

I sommer har én spiller stått øverst på storklubbens ønskeliste. Vedkommende var ikke på listen over de fire Ole Gunnar Solskjær hentet på overgangsvinduets siste dag. I stedet ankommer Edinson Cavani, en 33-årig spiss som har vært småskadet og spilt lite det siste året. Spørsmålet er om uruguayaneren, som har bøttet inn mål i Serie A og Ligue 1, blir en ny Falcao eller en ny Zlatan.

Jadon Sancho er mannen Manchester United har snakket om i hele sommer. Klubben får en skokk med nye spillere, men Sancho blir værende i Tyskland. Foto: Martin Meissner / AP

To 18-åringer skal også spille på Old Trafford fremover. Amad Diallo kommer fra Atalanta og er regnet som et av de største talentene i Italia. Solskjær øker Uruguay-kvoten med en annen 18-åring, Facundo Pellistri. Han kommer fra Club Atletico Penarol og har signert en femårskontrakt.

Venstrebacken Alex Telles (27) meldte overgang fra Porto på Deadline Day.

Hvem er det så som mangler? Jadon Sancho. Han skal ha blitt for dyr, og ifølge BBC forlangte Sanchos klubb 120 millioner euro for engelskmannen, en drøy milliard norske kroner, altså.

Chris Smalling tar med seg flyttelasset bort fra Manchester United og signerte for Roma, der han var på lån forrige sesong.

Joshua King på trening med landslaget tirsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

2: Kings usikre fremtid

Joshua King var førstevalget som landslagsspiss i mange sesonger. 28-åringen, som scoret 16 ganger i Premier League i 2106/17-sesongen, har hatt en dalende kurve på målstatistikken og er nå Lars Lagerbäcks tredjevalg på spissplass.

Etter at Bournemouth rykket ned har King blitt koblet til flere Premier League-klubber, som Aston Villa og Tottenham, men det ble ikke noen overgang på Deadline Day. Dermed er han fortsatt under kontrakt med klubben fra sørkysten. King har spilt én kamp som innbytter i Championship.

Ifølge The Athletic har Bournemouth avvist et King-bud fra Torino, mens både Sevilla og Fiorentina skal ha prøvd å sikre seg King før overgangsfristen utløp ved midnatt.

Det er for øvrig lov for Premier League-klubber å hente spillere fra lavere engelske divisjoner frem til 16. oktober.

Eric Maxim Choupo-Moting før Champions League-finalen 21. august. Foto: Armando Franca / AP

3: Latterliggjøringen av Choupo-Moting

Tysk-kamerunske Eric Choupo-Moting havnet plutselig i søkelyset da han som innbytter avgjorde kvartfinalen i Champions League for PSG i sommer. Den tidligere Stoke-spilleren overrasket mange med å melde overgang fra engelske Stoke til en av verdens rikeste klubber i 2018, men scoret altså ett av de viktigste målene i klubbens historie.

Det var ikke nok til å få fornyet tillit, og på Deadline Day overrasket 31-åringen igjen, ved å signere for PSGs overmenn i Champions League-finalen. Overgangen til Bayern München får mange til å stusse, og mange bruker Twitter for å få utløp for trangen til å vitse med Choupo-Moting.

«Choupo-Moting agent er overgangsvinduets vinner», melder Twitter-brukeren Raffaele Biondillo.

«Chuopo-Moting bør bygge en statue av agenten sin», foreslår en bruker som kaller seg Onikoy.

Eivind Bisgård Sundet, som kommenterer Bundesliga for Viasat, kommenterer også overgangen.

«Verdens mest imponerende overgangskarriere bestiger enda en ny topp i dag. Jeg vet ikke hva som er mest oppsiktsvekkende: at Choupo-Moting skal til Bayern eller at ingen klubb noen gang har kjøpt ham?»

Som Sundet påpeker, har ingen klubb, helt siden han meldte overgang til Altonas aldersbestemte lag, betalt overgangssum for angrepsspilleren.

Kommentatoren legger til at Chuopo-Moting, som for øvrig har spilt 204 kamper og scoret 45 mål i Bundesliga, i utgangspunktet blir en reserve i stjernelaget.

4: Rasende Simeone

Arsenal og Mikel Arteta har ikke vært spektakulære på overgangsmarkedet i sommer og høst. Den største overgangen frem til i går var signeringen av midtstopperen Gabriel fra Lille. Men Deadline Day ble en fest på Emirates da Thomas Partey ble kjøpt fra Atlético Madrid.

Men kjøpet av midtbanespilleren falt ikke i god jord hos Madrid-manager Diego Simeone. Ifølge den spanske storavisen AS er Simeone rasende på Arsenal og visste ikke at de kom til å utløse utkjøpsklausulen på 500 millioner kroner.

Dermed mister klubben en sentral spiller på overgangsvinduets siste dag uten å ha vært forberedt på at denne kunne skje, og dermed uten mulighet til å hente en erstatter fra en annen toppklubb.

Atlético Madrid-sjef Diego Simeone likte dårlig å miste Thomas Partey på Deadline Day. Foto: POOL / NTB scanpix