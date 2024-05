– Jeg regner med at hun kommer. Det blir kult å ha henne tilbake, sier Karlsson ifølge TT etter at det svenske landslaget ble presentert torsdag.

Det her lenge vært snakk om et mulig comeback for den norske langrennsdronningen, og hun har selv gjort lite for å dysse ned forventningene.

Hun har tidligere uttalt at en beslutning rundt neste sesong kommer i løpet av mai måned. Landslaget har holdt en plass åpen om hun skulle bestemme seg for å satse igjen.

I Sverige har de tatt Johaugs beslutning på forskudd. Karlsson gleder seg til å møte henne i sporet igjen.

– For tre år siden gikk jeg inn i treningsåret med fokus på hvordan jeg kunne slå henne. Da slo jeg henne to ganger, sier Karlsson.

Siden har Johaug blitt mamma for første gang og giftet seg med Nils Jakob Hoff.

– Hun er ikke overmenneskelig så jeg kommer ikke til å fokusere på å slå henne så mye nå som for tre år siden, legger Karlsson til.

Svensken har fulgt med på hva Johaug har gjort siden hun la opp. I helgen løp hun Grue halvmaraton på 1.11.25, noe som er snaut minuttet bak EM-kravet.

– Jeg så det. Hun er på tærne, sier Karlsson.