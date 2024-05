Ajer var uheldig i en duell med Fulham-spiller Alex Iwobi rett utenfor Fulhams straffefelt. Han rev litt i trøya til motspilleren, som mistet balansen og falt. I fallet kom støvelen hans opp i ansiktet på nordmannen.

Ajer falt om med blodet strømmende fra nesa. Han fikk behandling på banen i flere minutter før han gikk av banen og ble erstattet av Mads Rørslev.

Skaden var et rent uhell, og det ble ingen sanksjoner mot Iwobi ut over et frispark til Brentford.

Kampen er målløs til pause. Den pågår fortsatt.