Schjelderup har herjet for Nordsjælland i dansk fotball denne sesongen.

– Det er en slags belønning for en veldig god sesong. Han har gjort noen gode prestasjoner i topp seks-sluttspillet, som Nordsjælland er en del av. Dette kan være en boost når han nå skal tilbake til Benfica. Det kan bli tøft nok, det, sa landslagssjef Solbakken.

19-åringen, som har vært utlånt fra portugisiske Benfica, står med ti mål og elleve assist på 38 kamper. Han har vært en av lagets beste spillere.

Schjelderup returnerer nå til Benfica etter at låneoppholdet i Danmark er over.

Skryter av Gundersen

Onsdag ble han belønnet med en plass i landslagssjef Ståle Solbakkens tropp til landskampene neste måned. Schjelderup står med fem mål på åtte kamper for U21-landslaget.

Med i troppen er også Glimt-profilen Gundersen. Han gjorde i vinter overgang fra Tromsø til erkerival Glimt og er fast brikke på Eliteseriens lederlag.

– Vi har lyst til at Jostein skal komme inn og kjenne litt på miljøet, og at vi blir kjent med han. Han er en spiller som har sin store styrke i det som skjer inne i boksen. Han er en trygg pasningsspiller, men har mer utfordringer med det som skjer raskt rundt beina hans, sa Solbakken.

Solbakkens landslag tar imot Kosovo på Ullevaal 5. juni, mens Danmark venter på bortebane tre dager senere. Det er danskenes siste oppkjøringskamp før EM-starten en snau uke senere.

Forsvarte egen prestasjon

Norge bommet igjen i kvalifiseringen og går mot en ny sommer uten mesterskapsdeltakelse. Det ble Solbakken utfordret på da han møtte pressen for å presentere troppen.

Han mener Norge hadde fortjent å spille EM.

– Det er ikke noen unnskyldning, men vi må analysere de faktiske fakta. Det finnes ikke et parameter der vi ikke er har vært bedre enn Skottland og Georgia bortsett fra effektiviteten. Vi må ta det inn over oss at vi ikke har vært gode nok i noen faser, sa han – og la til:

– Vi har ikke vært kliniske nok, og det må vi jobbe med. Vi burde ha kommet til EM og skulle ha kommet til EM. Den største skuffelsen ligger hos spillerne.

Solbakken forventer ikke å få noen forfall til de kommende kampene, selv om mange av spillerne i troppen akkurat er ferdig med en lang og utmattende sesong.

Avviser spisstrøbbel

Til de kommende kampene kommer Norge med formsterke spisser. Erling Braut Haaland ble toppscorer i Premier League. Alexander Sørloth ligger an til å bli det samme i spanske La Liga.

Solbakken avviser at han ikke har fått nok ut av de to på landslaget.

– Vi kan ikke klandre Alexander for det han har gjort for landslaget. Han presterer uansett om det er i en spissduo med Haaland eller ute mot høyre. Erling har vel tett på ett mål i snitt under meg. Man kan sikkert få mer ut av det, men jeg vil ikke klage på noe de har gjort, sa han.

Landslagssjefen er krystallklar på at han har spillernes fulle støtte, og sier han har bygget en unik kultur rundt spillerne.

– I alle de lagene jeg har ledet gjennom tidene, er nok dette den gruppa som har vært sterkest sammen. Jeg er trygg på det, sa Solbakken.

Slik ser troppen til de kommende kampene ut:

Målvakter: Mathias Dyngeland (Brann), Ørjan Håskjold Nyland (Sevilla), Egil Selvik (Haugesund).

Forsvarsspillere: Kristoffer Vassbakk Ajer (Brentford), Jostein Gundersen (Bodø/Glimt), Andreas Hanche-Olsen (Mainz), Marcus Holmgren Pedersen (Sassuolo), Julian Ryerson (Borussia Dortmund), David Møller Wolfe (AZ Alkmaar), Leo Skiri Østigård (Napoli).

Midtbanespillere: Patrick Berg (Bodø/Glimt), Sander Berge (Burnley), Oscar Bobb (Manchester City), Aron Dønnum (Toulouse), Antonio Nusa (Brugge), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Morten Thorsby (Genoa), Hugo Vetlesen (Brugge), Martin Ødegaard (Arsenal), Andreas Schjelderup (Benfica).

Angrepsspillere: Erling Braut Haaland (Manchester City), Jørgen Strand Larsen (Celta), Alexander Sørloth (Villarreal).