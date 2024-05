Det opplyser Haugesund på sine nettsider.

Manoharan har vært midlertidig hovedtrener siden Oskar Hrafn Thorvaldsson forsvant ut dørene i begynnelsen av mai. Han var også midlertidig sjef i fjor høst.

Den 37 år gamle dansken kom til Haugesund for litt over to år siden og har tidligere hatt ansvaret for utviklingsavdelingen i klubben.

– Jeg er veldig stolt og takknemlig på vegne av hele teamet for den tilliten som klubben har vist oss. Jeg gleder meg til den videre reisen med Paul Andre, Kamil og resten av gjengen. Det er vel det jeg kjenner aller sterkest på akkurat i dag, sier Manoharan.

Paul André Farstad, keepertrener Kamil Rylka og fysisk trener Harald Andreassen er i teamet til Manoharan.

– Å få landet denne løsningen er med og gir ro og trygghet i spillergruppa slik at vi kan se framover sammen uten å ha trenerspørsmålet hengende over oss, sier Manoharan.

– For oss er dette et naturlig valg. Sancheev og teamet kjenner spillergruppa, spillergruppa kjenner Sancheev og teamet, kjemien dem imellom er veldig, veldig god, og historien har vist oss at Sancheev både får resultater på kort sikt og er sterk på å jobbe med den langsiktige utviklingen av enkeltspillere og kollektivet, sier sportslig leder Eirik Opedal.

Haugesund ligger på 11.-plass i Eliteserien etter ni serierunder. Sandefjord venter på hjemmebane til helgen.