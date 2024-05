– Det er utfordrende. Det virker uoversiktlig og lite strukturert i Toppfotball Kvinner nå. Det er vanskelig for oss å vite hvordan vi skal komme med innspill og hvem vi skal kontakte, sier Stabæk-sportssjef Kim André Pedersen til VG.

Sist uke skrev VG at ansatte i Toppfotball Kvinner (TFK) har varslet om daglig leder Hege Jørgensens lederstil. Flere har i tillegg sagt opp jobbene sine. Organisasjonen jobber særskilt for utviklingen av damefotballen i Norge.

– Det er vanskelig å få i gang prosesser når de som sitter på beslutningsmandat ikke er tilgjengelige. Vi må ha en felles retning for hva vi skal gjøre – med de riktige menneskene på plass, sier Pedersen.

Etter uttalelsene fra Pedersen opplyste kilder til VG at Jørgensen fortsetter i jobben når hun blir friskmeldt.

SPORTSSJEF: Kim André Pedersen er leder i Stabæk Kvinner. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Pedersen forteller at han ikke har hatt dialog med Hege Jørgensen i 2024 og at kontakten med TFK har gått gjennom styreleder Jan Erik Fåne. Sistnevnte opplyser til VG at han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

– Det er veldig, veldig viktig for en interesseorganisasjon å være tett på klubbene. De er til for klubbene, ikke motsatt. Samarbeidet kan være enda tettere og bedre systematisert i fremtiden enn det jeg erfarer at det har vært, mener Pedersen i Stabæk.

Hege Jørgensen Daglig leder Toppfotball Kvinner

– Det blir noen veldig interessante uker og måneder fremover. Det er uklart hva som vil skje. Klubbene har veldig kompetente og oppdaterte ledere som ønsker å bidra til hvordan vi skal drive norsk kvinnefotball fremover.

Pedersen opplyser at noen av de viktigste temaene for klubbene er ligastruktur, nasjonale kampplattformer og fordeling av midler.

– Det er klubber som satser bra nå, som Bodø/Glimt, Molde, Viking og HamKam. Det er viktig å diskutere hva vi skal gjøre for å få de store klubbene fort opp og fram. Vi må beholde momentumet.

Jan Erik Fåne Styreleder, TFK

Ifølge Pedersen var det i fjor flere møter mellom TFK og klubbene om en «stillingsmodell», som handler om den økonomiske satsingen på ungdomsfotballen.

– Det var tøffe diskusjoner det siste halve året om hvordan modellen skulle se ut. Vi i Stabæk var kritiske til hvordan den ble oppbygd, men nå forholder vi oss lojalt til det som er besluttet, sier Pedersen, før han legger til:

– Så tror jeg at det er viktig at TFK er flinke til å ha jevnlig dialog med klubbene. Det sitter veldig mange kompetente folk i klubbene som har ulike utgangspunkt og meninger om hva som er viktig.

I Brann følger de også situasjonen i TFK.

– Det er selvfølgelig ikke ideelt. Jeg håper man så raskt som mulig finner ut hvordan man skal ta dette videre, sier daglig leder Christian Kalvenes til VG.

– Hvordan har Branns samarbeid vært med Toppfotball Kvinner?

– Vi har, som alle andre, vært på medlemsmøter. Som alle andre medlemsmøter så er noe godt og noe dårlig.

Rosenborg og Vålerenga ønsker ikke å kommentere saken.

– Vi ser frem til et godt medlemsmøte 6. juni og tenker vi får tatt en god diskusjon og finner en god vei fremover, sier Vålerenga-direktør Harriet Ruud til VG.