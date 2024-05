Thomas Jakobsen ga Moss ledelsen etter 25 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk av banen på stillingen 0-1.

Mats Pedersen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1 noen minutter etter sidebytte. Bortelaget tok ledelsen igjen ved S. Pedersen noen minutter ut i andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-2.

Mjøndalens Meinhard Olsen, Sondre Skogen og Mats Pedersen pådro seg gult kort. For Moss fikk Aksel Baran Potur og Mathias Eriksen Ranmark gult kort.

Etter mandagens kamp er Mjøndalen på tolvteplass på tabellen med ni poeng, mens Moss er nummer fem med 17 poeng.

Martin Berg var dommer i oppgjøret. 1367 tilskuere bivånet kampen på Consto Arena.

31. mai er det ny kamp for Mjøndalen. Da møter de Lyn. Moss skal måle krefter med Aalesund 1. juni.

Levert av NTBs automatiserte artikkeltjeneste.