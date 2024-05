Det store spørsmålet i langrennsmiljøet er om Johaug gjør comeback.

Johaug selv sier til VG at hun først og fremst er glad for at Bjørgen og Mikkelsplass påtok seg deler av treneransvaret for det norske damelandslaget – sammen med Sjur Ole Svarstad – men det har ingen direkte påvirkning på valget.

– De kjenner meg utrolig godt, de kan for eksempel være klare og tydelige på å si at «nå skal du ta det med ro, du kommer ikke på denne samlingen her». Eller «vi skjønner situasjonen din». Det er jo veldig godt å kjenne dem fra før av, enn at du eventuelt må bli kjent med noen nye, sier Johaug til VG.

Hun har i mange år vært god venninne med Bjørgen, som nå skal teste seg som trener for første gang. Mens Mikkelsplass har fungert som Johaugs private trener i en årrekke.

– Som utøver har du sykt respekt for Marit og det hun har prestert i alle år. Hun har ikke trenererfaring, men sitter på så mye annen kunnskap du kan dra nytte av. Pål Gunnar er en råtass på teknikk. Så har du Sjur Ole også. Den trioen der blir bra, sier Johaug.

SPØRSMÅLET: Gjør Therese Johaug comeback foran VM i Trondheim eller ikke? Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Marit Bjørgen er med landslaget på sin første samling på Sognefjellet. Hun maser ikke på Johaug om et comeback, men lover eventuelt å være brutalt ærlig med sin venninne som trener.

– Jeg tør å si fra. Jeg kjenner Therese veldig godt og ser raskt om nok er nok. Men hun er såpass rutinert at hun vet godt selv hva som skal til, sier Bjørgen og legger til:

– Jeg får heller stille opp som barnepike for Kristin (Johaugs datter på 1 år).

Bjørgen, som gjorde stor suksess etter at hun ble mamma, har gitt sine råd til Johaug for hvordan et comeback skal fungere.

– Jeg har delt av mine erfaringer som mamma. Det handler mye om å ha et støtteapparat som kan være der daglig til å passe Kristin. Du må få nok trening og hvile selv.

Har du vært på tur i Nordmarka - sommer som vinter - er det stor sannsynlighet på at du har sett Bjørgen og Johaug på løpe- eller skitur sammen de siste årene.

– Det er viktigere at jeg er barnepike enn at jeg er med på treningstur nå, sier Bjørgen med latter.

NYTT TRENINGSÅR: Kristin Ausgulen Fosnæs, Pål Gunnar Mikkelplass og Marit Bjørgen under landslagets samling på Sognefjellet. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det viktigste i den nye jobben for egen del, mener Bjørgen blir å skaffe trygghet og skape gode relasjoner til landslagskvinnene.

Pål Gunnar Mikkelsplass tror Bjørgen har mye å komme med som trener.

– Marit kan bidra med enormt masse fordi hun har vært gjennom så mye forskjellig. Hun har stor respekt på grunn av den hun er – som person og idrettsutøver, sier Mikkelsplass.