– Kasper er ute i åtte til tolv uker og opereres på onsdag, opplyser sportssjef Nils Kristian Myhre i Elverum til kanalen.

Elverum-spilleren forlot søndagens kamp mot Argentina med en ispose på foten. Nå forsvinner muligheten til å kjempe seg inn i Jonas Willes OL-tropp som skal være på 14 spillere og én reserve.

– Dette er først og fremst utrolig trist for Kasper, som mister både finalespillet med oss og OL med Norge. Vi vil gjøre alt vi kan for at Kasper skal få den best mulige oppfølgingen og rehabiliteringen, slik at han kommer sterkt tilbake, og vi vet at Kasper er hundre prosent dedikert til å gjøre den jobben som må til i opptreningen, sier daglig leder Hans-Fredrik Cordt-Hansen i Elverum til TV 2.

Elverum møter Kolstad i sluttspillfinalen 22. mai.