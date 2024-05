Målene trillet inn i begge ender på Grorud Idrettspark før pause. Det kom til sammen fem scoringer i de første 45 minuttene. Branns Karoline Haugland scoret allerede etter seks minutters spill.

Deretter snudde Kolbotn oppgjøret ved Johanne Fridlund og Eline Hegg, før Brann kom tilbake ved Johanna Renmark og Rakel Engesvik. De landslagsaktuelle keeperne Aurora Mikalsen (Brann) og Selma Panengstuen (Kolbotn) var uvant lite patent ved et par av anledningene.

Tok over

I annen omgang tok Brann helt over. 4-2-scoringen til Anna Aahjem noen få minutter inn omgangen var et ekte spissmål. Råsterke Aahjem tok med seg ballen inn i 16-meteren og nettet i nærmeste hjørne på lekkert vis.

Johanna Renmarks avslutning noen minutter senere gikk i mål via et par Kolbotn-bein. Tuva Henriksen ble kreditert et selvmål, men keeper Panengstuen hjalp også til for at det skulle bli scoring.

Det gjorde hun også da hun slo en corner rett i mål da Brann gikk opp til 6-2.

– Jeg sitter igjen med en kjip følelse. Vi slipper inn seks mål, og jeg må ta ansvaret for flere av dem, sa Panengstuen til TV 2.

Raskt mål

Vålerenga vant 3-1 borte over Arna-Bjørnar. Elise Thorsnes gjorde en 1-0 omtrent umiddelbart, og innbytter Tuva Espås gjorde 2-0 etter 25 sekunders spill i 2. omgang. Linnea Sælen reduserte til 1-2 før Janni Thomsen punkterte oppgjøret med en ny scoring for serielederen.

Stabæk lå lenge under 0-2 mot Åsane, men så fikk bergensklubben Andrine Mo utvist 11 minutter inn i 2. omgang. Scoringer av Monica Isaksen, Iris Omarsdottir og Emilie Bølviken snudde til 3-2-seier.

Røa tapte på sin side 1-2 hjemme for Lyn.

Rosenborg møter LSK Kvinner senere mandag.