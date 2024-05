Rashford var et av de aller fremste navnene som manglet da Southgate offentliggjorde sine utvalgte. Med var heller ikke tidligere Liverpool-spiller Jordan Henderson.

– Dette er den mest kompliserte spillergruppen jeg har satt sammen, sier Southgate om jobben han har hatt den siste tiden.

Fire landslagsdebutanter er derimot med i troppen: Evertons Jarrad Branthwaite, Liverpool-duoen Curtis Jones og Jarell Quansah samt Crystal Palace-stjerneskuddet Adam Wharton. Burnley-keeper James Trafford har heller ingen landskamper fra før.

Listen over spillere som ble presentert tirsdag talte i alt 33 navn. Southgate kan maksimalt ta med seg 26 spillere til sluttspillet i Tyskland som starter 14. juni. Dermed må sju navn sjaltes ut i tiden som kommer.

Den endelige fristen for å melde inn troppen er 7. juni.

Henderson ute

Marcus Rashford har vært en av Southgates betrodde menn, men United-stjernen har slit formmessig denne sesongen. Han har scoret kun åtte mål for klubblaget. Vrakingen kom dermed ikke som noe kjempesjokk.

Jordan Henderson, som spiller for Ajax, har også vært et fast navn i den engelske troppen. 33-åringen fikk mye kritikk etter at han gikk til saudiarabiske Al Ettifaq i fjor sommer, og i januar ble det retur til nederlandsk fotball.

Vraket i den engelske EM-troppen er for øvrig også Chelsea-trioen Raheem Sterling, Ben Chilwell og Reece James. De to sistnevnte har vært svært skadeplaget denne sesongen.

EM-billett blir det eller ikke for Jadon Sancho, som er utlånt fra Manchester United til Borussia Dortmund. Ei heller for Arsenal-profilen Ben White.

Inne er derimot Manchester united-unggutten Kobbie Mainoo, som har tatt Premier League med storm de siste månedene. Det samme er Crystal Palace-spiller Eberechi Eze. Har vært glitrende i siste del av sesongen.

Her er troppen

Det har vært knyttet sto spenning til hvem landslagssjef Southgate ville velge i forsvarsleddet. På listen over navn står blant andre Lewis Dunk (Brighton), Joe Gómez (Liverpool) og Marc Guehi (Crystal Palace).

England møter Slovenia, Danmark og Serbia i det innledende gruppespillet i EM-sluttspillet. Serbia er første motstander søndag 16. juni.

England møter Island til en siste oppkjøringskamp foran mesterskapet 7. juni.

Her er hele bruttotroppen:

Målvakter: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley).

Forsvarsspillere: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gómez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Harry Maguire (Manchester United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City).

Midtbanespillere: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (Crystal Palace).

Angrepsspillere: Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Jack Grealish (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern München), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).