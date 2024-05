– For å være ærlig: Jeg ser på ham som umenneskelig. Når kampene er tøffe, kikker du på ham og tenker: «Når scorer han for oss?». Det er så fint å ha en sånn lagkamerat.

Det sier Phil Foden i et stort intervju med 90min.

Duoen har vært Manchester Citys fremste ledestjerner denne sesongen. I serien står de bak 44 av Citys 93 scoringer. Dersom City vinner mot West Ham på søndag, vil Manchester-klubbens fjerde strake ligatittel bli et faktum.

Det utgangspunktet fikk de etter å ha slått Tottenham 2–0 tidligere denne uken.

– Han står alltid frem og scorer viktige mål, som scoringene mot Tottenham. Det er utrolig å spille med ham, og han er ung fortsatt. Du må huske hvor ung han er og at han bare kommer til å bli bedre, sier Foden.

Se Haalands mål mot Tottenham her.

Haaland satte målrekord, med 36 mål på 35 seriekamper, i sin første sesong i England. Også denne sesongen blir han toppscorer, med 27 mål på 30 kamper når én serierunde gjenstår.

– Jeg har aldri sett noen komme til Premier League og herje på den måten han har gjort. For meg er det den tøffeste ligaen i verden, så jeg kan ikke se for meg at noen andre kommer til å gjøre det samme igjen, sier Foden.

Men det er ingen enkel sak å kopiere Fodens prestasjoner denne sesongen heller. 23-åringen står med 17 mål og åtte målgivende på 34 kamper.

Grafikk: Sofascore.com.

I periodene Haaland har slitt med skade, er det han som har stått frem for Citys stjernegalleri. Som belønning fikk han lørdag utmerkelsen som «Årets spiller i Premier League», en kåring bestemt av et panel eksperter og supporterne.

Dette var de nominerte: