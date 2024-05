Max Verstappen feirer seieren. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP / NTB

– Det gjensto bare ti minutter til Formel 1-starten da seieren vår var klar, forteller Verstappens norske teamkollega i sim-racing, Ole Steinbråten, til VG.

Det handlet om Nürburgring 24-timers, der Verstappens lag vant - med Formel 1-verdensmesteren som en av førerne. Bare fem timer før Formel 1-starten var Verstappen selv bak rattet på Nürburgring-løpet. Lørdag kveld kjørte han etter først å ha sikret seg beste startspor på Imola.

Red Bull har hatt en helg som åpnet tungt - men som endte i Verstappen-triumf søndag ettermiddag.

– De slet på fredagen, så var det simulatorkjøring i Milton Keynes natten til lørdag. Så fungerte bedre lørdag og enda bedre søndag, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

Max Verstappen hadde beste startspor foran Lando Norris etter at McLaren-kollegaen Oscar Piastri hadde fått en straff og startet som nummer fem, til tross for at han var nest beste i kvalifiseringen. Ferrari’ene startet som tre og fire.

Den rekkefølgen holdt seg helt til depotstoppene.

Også etter hjulskiftene var Verstappen foran Norris og med Charles Leclerc på 3. plass.

Det mest spennende så en stund ut til om å være om Leclerc skulle ta igjen Norris om 2. plass. Ferrari-fansen på tribunen håpet det beste, men monegaskeren var etter hvert sjanseløs og måtte nøye seg med 3. plass.

Derimot nærmet Lando Norris seg Verstappen. Etter 57 av 63 runder var det under to sekunder mellom dem. Norris vant i Miami sist, og så muligheten til å ta igjen nederlenderen. Men han kom aldri så nærme at han kunne bruke DRS-en. Dermed holdt Verstappen ledelsen til mål og hans 59. Grand Prix-seier og 104. pallplass.

– Selv om Formel 1 er en utstyrssport, så sier dette mye om Verstappens nivå, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Lando Norris ønsket seg to runder til. Det fikk han ikke, derimot kan det gå mot en spennende Formel 1-sommer.

– En eller to runder til, så tror jeg at jeg hadde hatt ham, sier Norris i arenaintervjuet.