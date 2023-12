– Hva er det her for noe?, utbrøt NRK-ekspert Torgeir Bjørn idet Lotta Udnes Weng passerte et hav bak tyske Carl på første passeringspunkt.

Og Udnes Weng var ikke den eneste som hang etter tyskeren. Den ene favoritten etter den andre klarte ikke å henge med på farten til Carl.

Nærmest var amerikanske Rosie Brennan, men hun er nesten 20 sekunder bak tyskeren. Ebba Andersson ble nummer tre. Astrid Øyre Slind var beste norske utøver på en sjetteplass, nesten 50 sekunder bak den overlegne tyskeren.

FØRSTE SEIER: Victoria Carl smadret alle i Granåsen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Øyre Slind står utenfor landslaget. Av landslagsløperne var Heidi Weng igjen best på en niendeplass.

– Det er en litt svak norsk innsats med Astrid som beste norske på en sjetteplass. Hadde forventet at de var litt lenger oppe, sier Therese Johaug om den norske innsatsen på NRKs sending.

– Det er Heidi Weng som redder resultatene igjen. Man må se litt kritisk på resultatene nå. Vi har ikke levert godt nok, og man må lete etter årsakene til det. Norge skal være verdens beste skinasjon. Vi er ikke der nå, og det må vi erkjenne fulgte NRK-ekspert Fredrik Aukland opp med.

Johaug var kritisk til de norske langrennskvinnene allerede før start.

– Det er for dårlig. I fjor hadde vi mange topp ti. Det er litt ulike årsaker. Men det er ingen tvil om at man må jobbe. Det er en vei å gå, man må gå i dybden. Hver utøver må gå litt i seg selv, sa hun i går.