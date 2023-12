Arsenal kunne med seier over byrivalen gå inn i det nye året på toppen av Premier League-tabellen, men etter en meget omdiskutert VAR-avgjørelse holder de seg på annenplass – to poeng bak ligaleder Liverpool.

– Det ville seg ikke. Det var litt sånn at uansett hva vi gjorde så manglet det siste lille. Det var litt sånn hele veien, sier Martin Ødegaard til Viaplay.

– Veldig frustrerende og litt rart at vi ikke får mer ut av det. Vi er ikke bra nok foran mål begge veier, så det er tungt, fortsetter Arsenal-kapteinen.

Grafikk: www.sofascore.com

For det var nemlig etter et snaut kvarter at Tomás Soucek banket inn 1–0 etter kluss i Arsenals bakre rekker.

Jarrod Bowen sendte ballen inn til Soucek som sto foran et gapende Arsenal-mål, men den målgivende pasningen måtte sjekkes grundig av VAR.

Dommerne i VAR-bussen brukte lang tid på situasjonen, og i mangel på en bedre kameravinkel ble målet stående.

– Jeg har ikke sett det, men jeg hørte det var ganske «close». Forhåpentligvis har de gjort det rette, sier Ødegaard.

– Sånn er det noen ganger, og selv om de får den første scoringen så hadde vi nok av tid til å snu det. Vi kan ikke tenke for mye på det, fortsetter han.

Se situasjonen her:

Dommerne har kun mållinjeteknologi tilgjengelig på streken mellom stolpene, og ikke på hele dødlinjen.

– For at de skal annullere målet så må de være 100 prosent sikre, og det må være hevet over enhver tvil at den ballen er ute. I mine øyne ser det ut som at den er det, men de kan ikke med sikkerhet si det og da skal målet godkjennes, sa Viaplays Pål André Helland om situasjonen.

Tidligere Premier League-dommer Mark Clattenburg støtter Helland:

– Avgjørelsen på banen er mål, så de må finne bevis for at ballen er ute av spill. Fra de vinklene jeg har sett, ser det ut som ballen så vidt er inne, sier Clattenberg til Amazon Prime Video, gjengitt av BBC.

Hva synes du? Var ballen ute eller inne? Helt klart ute. Den er inne. Det er umulig å se.

Situasjonen har skapt bred diskusjon i sosiale medier.

På Twitter/X skrives det blant annet at «bare Arsenal kan bli truffet av et lyn to ganger».

En lignende situasjon skjedde nemlig med nettopp Arsenal i 0–1-tapet for Newcastle tidlig i november.

Den gangen tordnet Mikel Arteta og kalte det en «total skam». Det engelske fotballforbundet (FA) åpnet sak mot spanjolene for uttalelsene, men han ble ikke straffet.

Etter tapet for West Ham husket nok Arteta etterspillet det fikk for snaut to måneder siden. Heller ikke han ville utdype noe om situasjonen.

– Jeg vet ikke, jeg har ikke sett det, er hans korte analyse.

Arsenal havnet bakpå med 0–1-målet og måtte jage for å utligne. Ved flere anledninger var de fryktelig nære ved å klare det, men et stolpeskudd fra Bukayo Saka i førsteomgang var det nærmeste hjemmelaget kom.

På hjørnespark i annenomgang scoret i stedet West Ham sitt andre for kvelden på sitt andre forsøk da Konstantinos Mavropanos steg til værs, stanget ballen via tverrligger og stolpen og inn i nettet.

2–0-scoringen fra den tidligere Arsenal-midtstopperen så ut til å bli kampens siste, men på overtid lagde den mangeårige West Ham-yndlingen Declan Rice straffe og Saïd Benrahma kunne gjøre smerten verre for Arsenal.

Algerieren klarte imidlertid ikke å sette ballen forbi David Raya i Arsenal-målet. Dermed endte det i et 0–2-tap og annenplass på tabellen for Arsenal.