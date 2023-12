Klokken 13.30 starter vielsen til langrennsdronningen og den tidligere roeren Nils Jakob Hoff i Røros kirke.

De to hovedpersonene og gjestene har ankommet kirken. Mange lokale er også på plass for å følge med på det store bryllupet utenfra.

Therese Johaug gikk inn i kirken med hvite, store moonboots. Hun fikk følge av sin far, Thorvall.

1 / 3 EN AV TO: Therese Johaug med sin første kjole for dagen. Hun skifter til en annen når festlighetene begynner.





– Jeg tror det blir en ordentlig fin fest, sier Johaugs manager Jørn Ernst til VG.

Bergstaden er kledd i hvitt, og det er nesten umulig å ikke få julestemning ved å skimte den mektige kirken og de fargerike husene som vekker minner fra «Jul i Blåfjell» og «Pippi Langstrømpe».

Været er overskyet og gradestokken har krøpet ned til minus syv grader.

– Jeg gleder meg veldig. De kommer til å være utrolig flotte, sier tidligere langrennsstorhet Maiken Caspersen Falla til VG.

Gjestene er på vei inn i kirken. Bildegalleriet oppdateres:

1 / 7 SVENSK BESØK: Charlotte Kalla med partner er på plass søndag.













Johaug har tidligere uttalt til VG at det er et bryllup som er «nøye planlagt». Fredag ankom gjestene Dalsbygda for «bli kjent-med-kveld» i selskapslokalet Rønningslemmen på Rønningen gård. Det skriver Arbeidets rett.

Lørdag inviterte Johaug og Hoff til «Mesternes Mester» med både startnumre, lefser og gløgg. Brudeparet ankom festen i traktor. Ifølge manager Ernst vant Johaug ikke lekene.

Forloverne til Johaug er Marit Bjørgen, Ingvild Flugstad Østberg og lillesøster Veronica Johaug.

Tidligere lørdag delte Johaug dette bildet på sin Instagram-story. Gevir-frisør Agnes Gulbrandsen er kvinnen som har fått oppgaven å fikse håret til Johaug:

Foto: Instagram / @johaugtherese

Etter vielsen i Røros kirke, går turen til Røros hotell for selve bryllupsfeiringen.

Therese Johaug skal bruke to kjoler, en til vielsen og en til festen. Nils Jakob Hoff er kledd i bunad.