Men Manchester City-manageren åpnet sitt svar på en pressekonferanse tirsdag kveld på følgende måte, da VG spurte hvor imponert han er over Haaland:

– Igjen? Må jeg svare om det igjen? spør spanjolen, før han smiler bredt.

Haalands Premier League-rekord lørdag – der han scoret sitt 50. ligamål på 48 kamper – ble behørig omtalt.

Det som skjedde tirsdag kveld gikk litt mer under radaren.

Mest på grunn av en periodevis begredelig Manchester City-prestasjon mot RB Leipzig i Champions League-gruppespillet, som Phil Foden kalte det det verste han hadde sett.

Men Guardiolas stjernegalleri vant til slutt 3-2 – og det var Haaland som startet snuoperasjonen med en iskald avslutning.

Hans 40. Champions League-mål på 35 kamper. Det er raskest til det antallet noensinne.

Den tidligere Manchester United-storscoreren Ruud van Nistelrooy hadde rekorden og brukte 45 kamper på å nå samme antall mål.

– Jeg er virkelig imponert. Jeg har sagt det tidligere og sier det nå. Han tok nok en rekord, gratulerer til ham, han er en fantastisk spiller, sier Guardiola videre til VG, før han avslutter svaret:

– Jeg har sagt det så mange ganger: Vi er så fornøyde. Han gjorde et viktig mål i førsteomgangen. Han misset jo noen i den første. Men han er alltid der. Vi elsker ham.

VGs Haaland-tracker: Følg med på jærbuens rekordjakt i flere turneringer her

GOD STEMNING: Pep Guardiola og Erling Braut Haaland fleipet med hverandre i godt over et minutt under mandagens åpne trening før Champions League-kampen tirsdag. Foto: Martin Rickett / Pa Photos / NTB

Det finnes et fåtall nordmenn som vet hvordan det er å prestere og levere mål i det som regnes som verdens tøffeste liga.

Blant dem Steffen Iversen (47). Trønderen scoret 36 Tottenham-mål på 143 kamper. Han scoret senere også for Wolverhampton og Crystal Palace.

– Det er helt sykt det Haaland har fått til, sier han til VG.

– Kunne du forsøkt å sette dette litt i kontekst på et vis?

– Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror bare aldri dette kommer til å skje igjen, sier Iversen.

SVARER OM HAALAND: De tidligere Premier League-proffene Steffen Iversen og Morten Gamst Pedersen, her under en landslagssamling i 2008. Foto: Lise Åserud / NTB

Da VG spør hva som skiller Haaland fra andre toppspisser, nevner Iversen – slik de fleste gjør – Haalands unike vilje til å score.

– Men en viktig ting er at han ikke setter seg selv foran laget. Det er en ting han gjør bedre enn Cristiano Ronaldo, for å ta et eksempel, svarer han og utdyper:

– Det er så enkelt at lagkompisene unner ham det og hjelper ham å score flere mål. Det å forstå lagspillet, det er utrolig viktig for en spiss.

Morten Gamst Pedersen scoret 35 mål på 288 kamper for Blackburn. Han kaller det Haaland driver med for en vanvittig prestasjon.

– Men når du gjør det i verdens beste liga, så sier det litt om hva slags spiller du er. Ja, han har et lag rundt seg også, men ingen blir mer passet på enn ham. Verdens beste spiss nå og i tiden fremover, sier han til VG.

Det er interessant å se hvor stor forskjell det er mellom Haalands målproduksjon i «de store kampene» og kamper mot lag godt under Manchester City på tabellen.

Tall fra statistikktjenesten sofascore.com viser at det er en vesentlig forskjell.

Mot lag som endte nummer 6-20 på Premier League tabellen har Haaland frem til i dag scoret hvert 64. minutt.

Mot topp fem-motstand i hjemlig liga og fra og med kvartfinalene i Champions League sist sesong scoret han hvert 167. minutt.

– Hvem han spiller mot har ingenting å si for ham. Det er vanskeligere å score mot de beste lagene. De har de beste keeperne, det beste forsvaret. Det tar lengre tid. Det er helt naturlig, kommenterer Steffen Iversen.

Sammenlignet med tidligere Tottenham-spiss, nå Bayern München-angriper Harry Kane, som var Haalands argeste rival i kampen om toppscorertittelen sist sesong, er det også forskjeller.

Mot «de beste lagene» har Haaland scoret flere mål, men Kane har en vesentlig høyere konvertering av sjanser til mål. Med andre ord er Kanes effektivitet bedre.

– Det handler nok om at Kane har spilt lenge i Premier League. Kane var vant til det han møtte. Det er jo nesten litt morsomt å si, men Haaland var jo ny i fjor og må fortsatt bli vant til ting, kommenterer Martin Blackburn, The Sun-journalisten som har fulgt klubben tett i 15 år.

Bla i galleriet for å se Haalands tall sammenlignet med Harry Kane og Mohamed Salah.

1 / 2 HAALAND-RIVALENE MOT TOPP MOTSTAND: Harry Kane og Mohamed Salahs nøkkeltall mot Premier Leagues beste lag i 2022/2023.



Blackburn forstod at Haaland aldri var noen «flat-track bully», som han kaller det, da nordmannen scoret hat trick i byderbyet mot Manchester United tidlig sist sesong.

– Det viser at han scorer i de store kampene også. Men jeg husker at han scoret bare ett på åtte kamper mot slutten av sist sesong.

– Da spilte City to finaler (Champions League- og FA cup-finale) og noen viktige ligakamper. Han har nok lyst til å score mer i semi- og finaler og den type kamper. Men jeg tror ikke det er noen fare for at han blir kalt en «flat-track bully», sier journalisten og humrer.