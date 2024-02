Telia Norge og Viaplay Group har inngått en ny avtale som gir Telias kunder tilgang til Viaplays strømmetjenester, melder selskapene i en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyde med å ha fått på plass en ny og langsiktig avtale med Viaplay, sier Pål Rune Kaalen, leder for privatmarkedet i Telia Norge.

Ifølge pressemeldingen fra Telia vil avtalen gi Telias over 500.000 tv-kunder tilgang til Viaplays kanaler og strømmetjenester, inkludert Premier League.

– Kundene vil blant annet om kort tid få tilgang til Premier League hvor de kan følge Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard. Vi kan samtidig love at det kommer flere spennende nyheter til våre kunder etter hvert, så det er bare å glede seg.

Telias kunder får også ny og bedre tilgang på V sport-kanalene med sport som Formel 1 og håndball.

Avtalen strekker seg over flere år fremover. Norgessjef i Viaplay Group sier de er glade for avtalen, som gir et løft for flere av deres forretningsområder.

Denne artikkelen er laget ved hjelp av AI-verktøy fra Anthropic, og kvalitetssikret av VGs journalister.