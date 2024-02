Det opplyser Vipers i en pressemelding mandag.

«I krevende situasjoner er det ingenting som viser bedre samhold enn at alle involverte trekker i samme retning. I dag har klubben og alle enkeltspillere kommet til enighet om et lønnskutt. Trenerteamet har i tillegg gått med på en reduksjon i sin lønn, og fra før av er alle i administrasjonen delvis permittert fra sine stillinger», skriver klubben.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til en enighet med spillerne og trenerteamet om en løsning. Klubben er nødt til å redusere kostnadene resten av sesongen, og dette var et viktig steg i riktig retningsier daglig leder Benedicte Løyland.

Kjemper for å unngå konkurs

Vipers Kristiansand kjemper for å unngå konkurs og har jobbet for å innhente flere millioner kroner fram til juni for å opprettholde likviditeten.

Tidligere mandag var de i møte med Kristiansand kommune.

Nylig ringte spillerne rundt til sponsorer i et forsøk på å avhjelpe situasjonen.

«Spillergruppa har hele tiden vært positivt innstilt til å finne en løsning. De har vist et ønske om å investere i klubben, og sammen har vi klart å finne en god løsning for alle parter», skriver Vipers mandag.

Takker partnere

Ledelsen takker videre også samarbeidspartnere, frivillige, supportere, privatpersoner og kommunen for å bidra i en vanskelig situasjon.

«Det er viktig å presisere at det fortsatt er en vei å gå, men vi er på vei i riktig retning, og vi ser positivt på å samle sammen de siste midlene klubben behøver for å komme seg gjennom sesongen», heter det i pressemeldingen.