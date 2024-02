VG har stilt byråd Anita Leirvik North (H) flere spørsmål i forbindelse med denne saken.

VG: Hva vil byråden gjøre rent konkret for å ta igjen etterslepet på idrettsanlegg i Oslo?

– Hvert fjerde år går byrådet gjennom behovet for idrettsanlegg i Oslo og tar stilling til hva slags type anlegg som skal bygges hvor. For meg er det viktig at det er områder med størst behov for anlegg som prioriteres. Byrådet er tydelige på at vi vil bygge flere anlegg, og vi ønsker også å se på andre modeller for å få bygd flere anlegg, sier Leirvik North.

VG: Idrettsledere i Oslo, deriblant i kretsen og Klemetsrud IL, sier de blir møtt av byplanleggere som mener «det er nok fotballbaner», at de ikke forstår betydningen av idrettsanlegg for barn og unge. Hvordan reagerer byråden på det?

– Jeg er i så fall uenig med byplanleggere om at det er «nok fotballbaner». Det er ikke byplanleggere som skal mene noe om dette, det er det behovsplanen vedtatt av bystyret som skal angi, sier Leirvik North.

VG: Gamal sier at han får signaler om at byråden ikke har tid til å møte idrettslag og klubber som ønsker å snakke med henne fordi hun har fått et så stort ansvarsfelt siden idrett og kultur er slått sammen med næring. Det har gått utover tiden byråden har til å møte grasroten i idretten. Den tiden byråden har hatt, har gått med til å diskutere Campus Ekeberg, mener Gamal. Har byråden en kommentar til dette?

– Jeg har allerede hatt over 20 møter med ulike deler av idretten siden jeg tok over, og har planlagt flere i tiden fremover, så grasroten i idretten vil fortsatt prioriteres samtidig – som vi ønsker å løse Campus Ekeberg. I all hovedsak opplever jeg at kontakten med idretten er god og dialogen konstruktiv, sier Leirvik North.