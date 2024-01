Norge ledet med 41,8 sekunder da Tarjei Bø sendte Vetle Sjåstad Christiansen ut på sjarmøretappen. Norge var fullstendig overlegne. Tyskland ble til slutt nummer to, men var 45 sekunder etter Norge i mål - og etter at Benedikt Doll mislyktes fullstendig på tredje etappe, så sluknet håpet for hjemmepublikum.

Sverige var helt ute av det, Sebastian Samuelsson gikk de gule og blå inn til en 8. plass, over to minutter bak Norge.

Og for et comeback det ble for Sjåstad Christiansen etter at han ble vraket til forrige verdenscuphelg. Han forteller at vrakingen ikke har påvirket ham, og sier til NRK at han bør være ankermann i VM, istedenfor Johannes Thingnes Bø.

– Fordi jeg har gjort det så mange ganger og bevist gang etter gang at jeg er best på de situasjonene på siste skyting. Johannes er rå til det også, men han er enda råere til å gå fra litt antatt svakere løpere på tredje etappe, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

VANT: Vetle Sjåstad Christiansen (b.t.v.), Tarjei Bø, Johannes Dale (f.t.v.) og Sturla Holm Lægreid tok en overlegen stafettseier torsdag. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP / NTB

Torsdag kunne Sjåstad Christiansen skinne fra start til slutt på den siste etappen. Han trengte ett ekstraskudd på siste skyting, men han var 38,8 sekunder foran Tyskland ut fra siste skyting.

Thingnes Bø sto over stafetten på grunn av sykdomstrøbbel. Lørdag er han tilbake på sprinten.

Sturla Holm Lægreid gikk første etappe og var 10 sekunder bak Tyskland etter to skytinger, men han tok innpå mot slutten og var bare 4,3 sekunder bak ved veksling.

Johannes Dale skjøt tre bom på stående og det var tilløp til dramatikk, men han tok seg kraftig sammen og fylte blinkene med de tre ekstraskuddene.

– Digg å få ned de siste der. Jeg er ikke superfornøyd med serien, men da det ble som det ble er jeg fornøyd med at jeg fikk ned de siste blinkene. Tre ekstraskudd er jo ikke helt bra, men vi er med, det er det viktigste, sier Dale til NRK.

Dale var hele 24 sekunder bak teten etter andre skyting, men vekslet bare fire sekunder bak da han sendte Tarjei Bø ut på den tredje etappen.

Både Tyskland, Frankrike og Norge skjøt alle blinkene rett ned og det gikk et lite gisp gjennom publikum i Ruhplding før det brøt ut i jubel. Den jubelen skulle stilne for hjemmepublikummet.

På andre skyting var det bare Tarjei Bø som skjøt fullt hus. Både Tyskland og Frankrike måtte ut i strafferunde.

– Det var perfekt. Det var en lek. Det gikk så sakte. Vi utnyttet tyskeren på det groveste på hjemmebane. Jeg hørte de bommet, men jeg ble ferdig så fort at jeg fikk ikke med meg alt, sier Bø til NRK og ler.

For Benedikt Doll gikk på en real karamell og tapte ett minutt til Norge etter at han hadde fullført sine to strafferunder.

Vetle Sjåstad Christiansen ble tatt imot av jublende lagkamerater. Tyskland endte 45 sekunder bak Norge, mend Italia var 58,7 sekunder bak på 3. plass.