Storavisen Bild er blant avisene som viderebringer beskjeden.

Avisen siterer familien som skal ha bekreftet dødsfallet.

De skriver at «Der Kaizer» døde søndag med familien rundt seg.

– Han er den største Tyskland har hatt noen sinne. Det er ingen diskusjon om det, sier Rune Bratseth - nordmannen som vant både Bundesliga og tysk cup to ganger med Werder Bremen.

– Dette er trist og alt for tidlig, sier Bratseth som flere ganger møtte Beckenbauer i sine åtte år i tysk fotball.

Beckenbauer ble verdensmester som spiller i 1974 og som trener i 1990.

– Han sa en gang til media at jeg hadde vært på landslaget hans om jeg hadde vært tysk. Det var selvsagt kjekt å høre, sier Bratseth.

Franz Beckenbauer var også en av nøkkelpersonene bak at Tyskland fikk fotball-VM i 2006.

Fotballegenden ble både ligamester og vant også Serievinnercupen med Bayern München tre år på rad.

Beckenbauer har i lengre tid trukket seg tilbake fra offentligheten. I 2015 mistet han sønnen Stephan.

Bild skriver at dette samt ryktene om at fotballtopper ble bestukket for å få VM i 2006 har preget ham.

Beckenbauer har også hatt helseproblemer de siste årene. Han har hatt øyeinfarkt, hjerteoperasjoner og Parkinsons sykdom med tilhørende demens, ifølge storavisen.

– Franz Beckenbauer var mitt aller største idol da jeg vokste opp. Vil gå så langt som til å si at halve ungdomstiden min gikk med for å forsøke å spille fotball som Keiseren. En av de aller, aller største er borte. Hvil i fred, skriver fotballekspert Lars Tjærnås på X/Twitter.