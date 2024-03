Det skriver klubben i en pressemelding.

– Etter skuffende resultater ble det besluttet å avvikle samarbeidet med hovedtrener Ronny Deila og assistentene Efrain Juarez og Kristof Aelbrecht, står det.

Ledelsen mener at de ikke har sett nok av klubbens DNA i spillet.

– Den sportslige ledelsen er overbevist om at bedre resultater bør være mulig med den nåværende kjernen, står det videre.

Trener Nicky Hayen leder laget ut sesongen, mens Club Brugge starter jakten på ny hovedtrener.

Deila tok over jobben i Brugge i fjor etter en sesong som Standard Liège-sjef, og er dermed ferdig i klubben under ett år etter at han tok over.

Det skjer etter flere sportslige skuffelser. Laget har slitt i vinter og er langt bak toppen i hjemlig serie. I februar røk Club Brugge også ut av cupen.

Et høydepunkt var derimot at Brugge slo Molde ut av Europa Conference League i åttedelsfinalen, til tross for tap i første oppgjør.

Landslagsspillerne Antonio Nusa og Hugo Vetlesen er i Deilas Brugge-tropp.