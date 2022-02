KRISTIANSAND: For knappe to år siden var Sørlandets Travpark det travanlegget i landet med flest heltidsansatte etter Bjerke travbane. I dag er tallet drastisk redusert.

Se nederst i artikkelen hvem som har sluttet eller blitt sagt opp.

Bevisst nedbemanning

Årsaken til nedbemanningen er at hovedeieren, Det norske travselskapet (DNT), ønsket å endre kursen.

– Ettersom vi ikke klarte å se at den relativt høye bemanningen ved Travparken ga seg positivt utslag i flere hester, mer travspill eller flere medlemmer, resulterte dette i en kursendring med færre heltidsansatte. Det var dessuten naturlig å gjøre det i covid-19-perioden, uten verken løp eller tilskuere, sier nestleder i DNTs styre Ingolf Herbjørnrød.

Følte seg «overkjørt»

Fædrelandsvennen har snakket med flere av de tidligere ansatte ved Sørlandets Travpark. En av dem, Kjetil Olsen, valgte å si opp jobben som daglig leder i juli 2020. Da hadde han sittet i jobben i 11 år.

– I min tid opplevde jeg en veldig god utvikling for Travparken, med en økonomi som bedret seg fra null kroner i aksjekapital, tilbake til fem millioner kroner som den skal være. Vi var en god og solid gjeng som dro i samlet retning, og vi hadde en sterk tro på at for å skape en levende travpark måtte tilbudet handle om mer enn utelukkende travsport. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra publikum på vår catering, restaurantdrift, vår messehall og messeområder ute, sier Olsen.

Olsen sier han opplevde at eierne «overkjørte» de ansatte og at dette gikk ut over arbeidsmiljøet. Ifølge Olsen viste DNT-ledelsen liten forståelse for å utnytte anlegget utover løpsdagene som ble arrangert.

Kjetil Olsen var daglig leder i Sørlandets Travpark i 11 år før han sa opp sommeren 2020. Foto: Christine Nevervik / Fædrelandsvennen

– Det nye styret som kom ved Travparken skulle ha mer fokus på sporten og pengepremier og mindre på den kommersielle, helhetlige driften som er nødt til å ligge i bunn for at sporten skal kunne blomstre. Hovedinntekten til alle landets travbaner er provisjon på spilleinntekter. Dette er imidlertid ikke nok til å vedlikeholde anleggene og holde dem i en representativ stand. Travsporten har et behov for å styrke sitt omdømme for å rekruttere flere til sporten, noe vi var i god gang med lokalt. Nå som jeg har vært halvannet år på sidelinjen, er det veldig trist å se at den negative utviklingen har fortsatt, med mange gode folk som enten har sluttet eller blitt sagt opp, sier Olsen.

Da Olsen trakk seg sommeren 2020, gikk Vemund Hansen inn som midlertidig daglig leder. Hansen sa opp bare et par uker senere og ga seg samtidig som styreleder i Sørlandets Travpark med umiddelbar virkning.

Siden den gang har både Ingar Skiaker og Per Dag Hole vært inne som daglig leder i en mindre stilling. Torbjørn Sakariassen skal overta som daglig leder i full stilling fra 1. mars.

Refser DNT

Stein Larsen, som er inne i sitt fjerde år som ansvarlig redaktør for nettavisen trav365.no, har skrevet flere artikler som belyser situasjonen på Sørlandets Travpark fra og med Kjetil Olsen trakk seg som daglig leder. I forrige uke publiserte han også en kommentar, der han skriver «Det som skjer på Sørlandets Travpark om dagen er skremmende, vondt og uvirkelig. Banen, som var en spydspiss, fremstår som rasert på få år.»

Til Fædrelandsvennen utdyper Larsen:

– Nedturen på Travparken begynte i 2019, da DNT gikk i gang med å overkjøre det lokale selvstyret og misbruke makten de har som hovedeier. DNT har tidligere reddet Travparken økonomisk, men de burde ha holdt seg til den stilltiende aksepten som har vært siden den gang om at travsporten i sør skal få velge styret. DNT gikk på et mageplask da de sent høsten 2020 leide inn uavhengig kompetanse for å saumfare den angivelig dårlige driften ved Sørlandets Travpark, og konklusjonen fra utreder Ingar Skiaker var at det meste var på stell.

Styreleder: – Mange utfordringer

Styreleder i Sørlandets Travpark, Kjell Michael Taanevig, har få kommentarer til kritikken fra Kjetil Olsen eller Stein Larsen.

– Jeg synes det er merkelig at en tidligere daglig leder har behov for å uttale seg på denne måten. Samt at et nettsted vil bidra til å sverte travsporten. Det er tatt grep for å drive med overskudd i fremtiden, med færre ansatte. De siste to årene har vi hatt en økning av antall oppstallede hester og brukt en betydelig sum til vedlikehold av fasilitetene tilknyttet treningsvirksomheten ved anlegget. Vi lander på et regnskapsoverskudd på 1,1 millioner kroner for 2021. Men det er mange utfordringer, og vi ser at vi må skaffe inntekter utenfor travet, eksempelvis gjennom utleie av våre lokaler, sier Taanevig og legger til at vaktmester, teknisk sjef og banemester alle skal erstattes.

DNT-leder vil ordne opp

Erik Skjervagen, som har vært leder for Det Norske Travselskap siden september i fjor, har innkalt til et digitalt møte med et samlet styre i Sørlandets Travpark kommende mandag.

– Vi må ha ordnede forhold. Kanskje blir det behov for å gjøre noe med hvem som skal sitte i styret ved Travparken, men det kan jeg ikke forskuttere, sier Skjervagen.

Disse har sluttet

Siden juli 2020 har disse sluttet eller blitt sagt opp ved Travparken:

Kjetil Olsen, daglig leder, sa opp i juli 2020

Richard Ekhaugen, samfunns- og mediekontakt, sa opp i august 2020

Kim André Flaten, kjøkkensjef, sa opp i desember 2020

Jeanett Dagsvold, drev travskolen, ble sagt opp i slutten av april 2021

Gaute Bull, kokk, ble sagt opp 1. november 2021 etter lang permittering

Stian Janik, kokk, ble sagt opp 1. november 2021 etter lang permittering, med litt tilkalling før oppsigelse og nye drivere på kjøkkenet.

Nils Erik Skibeli, teknisk sjef, sa opp ved årsskiftet 2021/2022

Geir Brandal, ass. banesjef/vaktmester, var permittert og sykemeldt før han sa opp ved årsskiftet 21/22

Marius Juel, arrangementsansvarlig, ble sagt opp i januar 2022

Roger Tjomsland, banemester, sa opp 18. februar 2022