AaFK - Kristiansund 1–0 (0–0): Kristoffer Barmen var i utgangspunktet tiltenkt en rolle som indreløper, men han har i de siste treningskampene fått ansvaret for den defensive midtbanerollen. Det gjorde han også i seriestarten mot Kristiansund, der han var sjefen på midtbanen og scoret seiersmålet tidlig i andre omgang.

– For et eventyr dette var. Vi er tilbake igjen der vi ønsker å være, så klarer vi å vise at vi er konkurransedyktige fra første dagen. Jeg synes vi viste at vi er et bedre lag enn dem, sier Barmen til Sunnmørsposten.

AaFK skapte flere store sjanser før pause, men det sto likevel 0–0 til pause. Sju minutter ut i kampen kom Barmens scoring, som avgjorde kampen. Han headet ballen i mål fra fem-seks meter etter en corner fra Simen Bolkan Nordli.

– Det kom innenfra

– Det er alltid artig å score slike mål. Det har kriblet i kroppen den siste uka, for det er deilig å kjenne at vi er ferdige med tre-fire måneders oppkjøring, sier han.

Etter scoringen jublet midtbanespilleren vilt og løp mot publikum på den ene langsiden.

– Det var heftig jubling, Barmen?

– Ja, men det kom innenfra. Vi har jobbet så hardt for dette, så var det mye oppspart energi og glede som skulle ut. Da blir man revet med i et øyeblikk, sier han og gliser.

Etter kampen møttes Kristoffer Barmen og Lars Arne Nilsen til en seiersklem. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Overrasket AaFK-trener

Lars Arne Nilsen smilte bredt da han fikk spørsmål om Barmens jubel.

– Det er det det betydde mye for han. Barmen har jobbet godt i vinter og aldri vært så skjerpet som det han er nå. Det han har vært gjennom, det er det ikke mange som tåler. Jeg har aldri sett han juble så mye som han gjorde, sier Nilsen og gliser.

– Hehe, det er mulig, det. Vi må få med oss folk på stadion, som gjorde en fantastisk jobb med å være på vår side og å løfte oss fram. Det er viktig at de fortsetter å være der for oss, sier Barmen.

– Det var mange som var gode i dag, men det var Barmen som var sjefen utpå der. Han styrte hele butikken og er en klassespiller, sier AaFK-treneren.

Drømmestart

Det var liten tvil om at det var AaFK som var det beste laget på Color Line stadion. Hjemmelaget skapte en rekke sjanser som de burde scoret på, men der avslutningene ble for svake. Det gjorde at det var dramatisk helt til siste spark på ballen, men AaFK sto unna og fikk dermed en drømmestart på sesongen.

– Dette var først og fremst en vanvittig laginnsats. Vi visste at hvis vi skulle klare dette, så måtte alle løpe sokkene av seg. Vi hadde i alle fall et tosifret antall sjanser, og burde vært roligere foran mål. Det kan ikke bli så mye bedre enn å få en slik start på hjemmebane, sier Nilsen.

Kristiansund fikk ikke sin første avslutning på mål før kvarteret før slutt.

– I fjor og i treningskampene har vi slitt litt med mye baklengsmål, men det er noe annet når alvoret starter igjen. Da blir du mer kynisk, hever deg noen hakk og går i blokkeringene på skudd. Det er viktig å vise at vi kan vinne gjennom en fantastisk lag innsats også, sier Barmen.

Mot slutten av kampen samlet spillerne seg til en liten prat mens det var et stopp i spillet, som var for å få samlet troppene igjen.

– Vi var enige om at vi måtte heve oss på slutten for å stå unna, så skulle vi mure igjen bakover og ofte alt vi hadde igjen, sier AaFK-spilleren.