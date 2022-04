KRISTIANSAND: Denne uken lanserer Fædrelandsvennen en storsatsing på lokalfotballen på Sørlandet. Den kan du finne enkelt på fvn.no/lokalfotballen.

Lokalfotballen får sin egen seksjon på Fædrelandsvennens flater, der det vil bli publisert referater fra samtlige kamper i den aldersbestemte fotballen i aldersgruppen 13 år og opp til 1. divisjon for kvinner og 2. divisjon for menn. Alle lokale klubber får også sine egne klubb- og lagsider som gjør det enkelt for deg å følge med på ditt/dine favorittlag.

Avhengig av klubbene

– Dette er den mest spennende satsingen vi har hatt på sport i Fædrelandsvennen på mange år. Målet er å bli stedet der barn, foreldre og besteforeldre leser om seg selv og sine lag, sier sportsleder i Fædrelandsvennen, Pål Wollebæk Jørgensen.

Referatene blir automatisk generert av en robot i samarbeid med Norsk Telegrambyrå (NTB). Det vil bli publisert over 3000 referater i løpet av denne sesongen. Godt over 6000 spillere vil være i aksjon i disse kampene i lokalfotballen i Agder.

– Vi er avhengig av at trenere leverer fakta i rapporteringsverktøyet til Norges Fotballforbund (FIKS) for å få dette til. Jo mer detaljert fakta som legges inn, jo bedre blir referatene. Så her kommer en henstilling til trenere og klubbledere: Vær nøye med å legge inn fakta fra kampene til deres lag, påpeker Jørgensen.

Stolt prosjektleder

Prosjektleder Mads Ommundsen er stolt over å kunne presentere denne storsatsingen.

– Jeg synes at vi sammen med NTB har fått til et produkt som gir oss et skikkelig løft, med tanke på hvor tett leserne våre nå kan følge sitt lag uansett hvilken divisjon det laget tilhører, sier han og legger til:

– De siste månedene har vi jobbet hardt med å få på plass teknologien som skal til for å presentere referatene som vi får fra NTB på en best mulig måte. Vi har jobbet for å lage en unik portal som gjør at leserne våre kan finne stoffe lett, få lese gode kampreferater og sitte igjen med en følelse av at vi følger klubben i deres hjerte tett.

Stavanger Aftenblad var første mediehus i Norge som var ute med robotjournalistikk fra bredden. Deres satsing ble lansert i august i fjor. Nå lanserer Fædrelandsvennen sin satsing, i samarbeid med de øvrige mediehusene i Polaris Media Sør.

– Fædrelandsvennen, Lister 24 og Lindesnes avis lanserer denne tjenesten nå, og etter hvert vil Vennesla Tidende, Grimstad Adressetidende, Lillesandsposten, Agderposten og Varden koble seg på. Med sistnevnte vil antall referater øke med nye tusener, ettersom det der en snakk om robotreferater fra Telemark fotballkrets, forklarer Ommundsen.

Fra venstre: Sportsleder Pål W. Jørgensen, sportsjournalist Rune Stensland, utvikler Frode Nordbø og prosjektleder Mads Ommundsen. Foto: Jim Rune Bjorvand

Fædrelandsvennens sportsjournalist Rune Stensland er hovedansvarlig for satsningen fremover. Han vil ha tett dialog med klubbene og serve samtlige mediehus i Polaris Media Sør.

– Jeg håper så mange som mulig vil ha glede av denne tjenesten. Jeg husker selv hvor gøy det var å lese referatet fra den ene kampen som lokalavisa dekket da jeg spilte aldersbestemt fotball for Donn på «Bromatta» på 80-tallet. Nå kan flere tusen fotballspillere her i Agder lese om seg selv hver uke, og det samme kan deres venner, familie og andre gjøre, sier Stensland.

NB! Send gjerne et lagbilde fra ditt lag til rune.stensland@fvn.no, så blir det en del av robotreferatet på fvn.no/lokalfotballen.