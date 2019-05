Drømmescoring og selvmål senket Norge. Håpet om avansement henger i tynn tråd.

New Zealand – Norge 2–0

U20-VM I POLEN, LODZ: En utrøstelig John Kitolano scoret selvmålet som knuste Norges lille håp om poeng i U20-VM. Han forlot banen i tårer, ledsaget av Ola Brynhildsen.

Spissen Erling Haaland, som misbrukte sine sjanser i kampen, satt igjen på matten som sistemann lenge etter at sluttsignalet var gått.

Norges andre strake tap i VM preget de unge spillerne. Nå er laget helt avhengig av hjelp for å avansere.

Kaptein Leo Skiri Østigård virket knust der han ble intervjuet av NRK. Han slet med å forklare hvorfor Norge ikke klarte å score.

Trener Pål Arne Johansen forsøkte å overføre noen positive tanker til spillergruppen.Han nekter å gi opp håpet om avansementet.

– Vi er ikke helt ute. Det er en sjanse, men da må vi vinne den siste kampen og bli blant de fire beste treerne, sa Johansen.

Dette er Norges sjanse

New Zealand og Uruguay er allerede videre i VM, men Norge kan fortsatt avansere som en av de fire beste treerne i mesterskapet.

Men da må Norge mest sannsynlig slå Honduras i den siste kampen av gruppespillet torsdag. De fire beste treerne av seks får nemlig en plass i åttendedelsfinalene senere i mesterskapet.

Det er der Norges mulighet nå ligger. Men det norske mannskapet ligger for øyeblikket på sisteplass på treertabellen med null poeng og fire minus i målforskjell.

Ingen omgang for historiebøkene

Landslagstrener «Paco» uttalte til NRK før kampen at planen var å gå strupen på New Zealand fra start av kampen, men det ble en rotete omgang for Norges del.

To ganger var Erling Braut Haaland frempå og forstyrret Michael Woud i New Zealand målet, men i banespillet slet Norge med å finne rytmen.

Det første også til at New Zealand var frempå ved et par anledninger i midten av den første omgangen, men en årvåken Julian Faye Lund stoppet skuddforsøkene.

En meget opplagt Leo Skiri Østigård i det norske midtforsvaret stanget også unna det meste New Zealand hadde å by på.

Fem minutter før hvilen fikk Norge sin første store sjanse i kampen da Haaland og Tobias Christensen kombinerte flott på venstrekanten. Førstnevnte kom nærmest alene med Woud, men ble for ubesluttsom i avslutningsøyeblikket.

Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0–0. Landslagstrener «Paco» var likevel greit fornøyd med det laget presterte i den første omgangen.

– Det var ganske bra fra start, så visste vi at de var et bra lag. Vi hadde en gigasjanse rett før pause her. Nå er det å fortsette å guffe på, sa han til NRK i pausen.

Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Prosjektil i krysset

Som mot Uruguay var det et friskere norsk mannskap som kom på banen etter hvilen, men det var New Zealand som skapte de største mulighetene.

Etter 71 minutter fikk midtbanespiller Gianni Stensness drømmetreff fra nærmere 30 meter. Ballen føyk opp i det venstre krysset som et prosjektil.

Drøye ti minutter senere var det en uheldig John Kitolano som satte ballen i eget nett. New Zealand kom fremover langs venstrekanten, og et innlegg traff Wolverhampton-backen og rullet inn i målet bak Faye Lund.

Dermed er det i øyeblikket en lang vei til videre VM-avansement for Norge når det gjenstår kun en kamp av gruppespillet.