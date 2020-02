Klæbo slo kraftig tilbake: – Mektig imponerende

Johannes Høsflot Klæbo tok en sterk sprintseier etter sin lille tur til Trondheim.

Foto: Terje Pedersen

«Klæbo er enorm» sa NRKs eksperter, som mente det var en oppvisning av de sjeldne.

Han vant så lett som det var mulig å gjøre i Åre og det så nesten ikke ut som han hadde brukt krefter.

Dette var et skikkelig «comeback» etter å ha reist fra Sverige for en sjekk av den skadede hånden i hjembyen, kom langrennsløperen fryktelig tilbake i sprinten i Åre.

Bruddet hemmet ikke trønderen, som gikk elegant, hadde fart og utholdenhet.

Klæbo er rett og slett i kjempeform om dagen.

– Får håpe fingeren er et tilbakelagt stadium, sa Eirik Myhr Nossum, landslagstrenere som har Pål Golberg fortsatt i gul trøye.

I føringen fra start

Klæbo viste allerede i prologen at han hadde det som krevdes i denne løypa i alpinbakken i Åre.

23-åringen var raskest av alle, 2,5 sekunder foran sammenlagtleder Pål Golberg. Det var et signal om at mer ville komme fra langrennsløperen som var uheldig da han ødela hånden på en bokseautomat etter å ha spilt bowling med venner.

Og han var heller ikke særlig i humør etter starten på SkiTour2020, der han virket rusten.

Men nå fikk han opp farten og svarte de som trodde at han ville bli satt enda mer tilbake etter skaden.

– Det er mektig imponerende, sa NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Noen må alltid ut

Akkurat som på kvinnesiden, var det løpere høyt oppe i sammendraget som måtte si takk for seg. For Martin Løwstrøm Nyenget var det vondt. Han måtte over ende i starten av prologen. Lillehammer-løperen lå på tredjeplass i sammendraget, men nå kan han glemme å komme høyt opp der.

– Det er litt klønete, sa Nyenget til NRK og forklarte at han hektet skituppen i det løse i snøen.

Nyenget var i samme båt som Hans Christer Holund, som heller ikke var rask nok. Åtte av ti norske herreløpere kom videre.

Erik Valnes ble nummer tre i prologen, men også Sjur Røthe, Emil Iversen, Simen Hegstad Krüger, Martin Johnsrud Sundby og Finn-Hågen Krogh tok seg videre.

Sistnevnte sa til NRK at han var usikker på om han ønsket å gå utslagsrundene, men han fortsatte.

Senere skulle det bli dramatikk, ikke minst da Simen Hegstad Krüger falt og dro med seg Aleksandr Bolsjunov i semifinalen. For russeren med den gule ledertrøyen ble det en skikkelig felling, og ikke noe Krüger er stolt av, vil tro.

Men Norge fikk med Klæbo, Pål Golberg og Erik Valnes i finalen, og det var sterkt.