Kaptein i ny bronsefinale: – Jeg skal holde på lenge

Lene Skrettingland fikk datter Thale for ett år siden. Hun var aldri i tvil om at hun ville fortsette med bandyen.

Publisert Oppdatert nå nettopp

Lene Skrettingland er ferdig med kampen. Da var det stas å få møte lille Thale, datteren på ett år. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Kapteinen på Norges lag fikk hendene til veslejenta rundt halsen umiddelbart etter at Norge hadde tapt 0–4 i VMs ene semifinale mot Russland.

Nå skal bronsemedaljen vinnes i kamp mot Finland lørdag.

Skrettingland er med i VM nummer syv etter debuten for 16 år siden. 32-åringen måtte bare stå over ett VM da hun studerte til å bli lege i Ungarn. Bare Helle Berntsen-Lillejord, også hun nybakt mamma, har flere verdensmesterskap med sine åtte.

– Jeg har lyst til å spille bandy så lenge jeg kan, sier Skrettingland.

Hun har vært med på fire av de fem tidligere bronsene som landslaget har fått. I likhet med lagvenninnene er det ikke snakk om å la en ny medalje glippe på hjemlig kunstis.

– Det som må til er kollektivt samarbeid. Vi vant 2–1 over Finland i gruppespillet, sier veteranen.

Ingebjørg Kvaal-Knutsen spiller på Norges landslag og Sveriges beste klubb Västerås. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Landslagstrener Arild Aamodt skryter mener laget har alle muligheter lørdag, men er også særs godt fornøyd med VM-arrangementet. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Publikum på Frognerstadion fulgte ivrig med i 2 x 45 minutter. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Kort tid mellom kampene

Den defensive midtbanespilleren betyr mye for landslaget, som har hatt noen opp- og nedturer på hjemmebane. Tapet 1–11 mot nabo og regjerende verdensmester Sverige ble tøft, men noe kan forklares.

– Vi kom rett fra kamp mot Russland, og hadde bare 1,5 time mellom to kamper, sier veteranen, som bedyrer at det svarte på kinnene ikke er krigsmaling. Det er for å unngå gjenskinn fra isen hvis solen dukker opp.

Skrettingland er oppvokst i Skeid, men spiller for Stabæk. Tre på landslaget har valgt Västerås, Sveriges beste klubb, mens Julia S. Ahlborg spiller for Hammarby i Stockholm.

– Jeg synes at vi spiller overraskende bra til å ha trent så lite sammen, sier Ingrid Bjonge, en av utvandrerne. 25-åringen er med på VM nummer fem, som bare går hvert andre år.

Klubbkollega Ingebjørg Kvaal-Knutsen mener at Norge har klart å samle seg etter første kamp mot USA (1–1) og at det var kriging i 90 minutter mot Russland.

Charlotte Selbekk, som også spiller på Sveriges beste lag, mener 0–4 er akseptabelt mot et lag som tjener penger på bandy. Det er langt unna nordmenns hverdag.

– Det er to verdener sammenlignet med Russland.

Hva skal så til for at Norge skal løfte seg enda mer i denne idretten?

– Da må klubbene ta mer ansvar, og vi må få en bedre serie med høyere status her hjemme. Det er ikke så lett å få til det gjennom landslaget, mener landslagstrener Arild Aamodt.

Bronsefinale: Norge-Finland kl. 11.00.

Finale: Sverige-Russland kl. 14.00.

Charlotte Selbekk (nr. 8) med ball og kølle. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Charlotte Selbekk fikk besøk av en liten bekjent fra Sverige. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Corner. Charlotte Selbekk prøver å skyte selv om russerne dekker mye av målet. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Ingrid Bjonge er defensiv midt på landslaget, men i Västerås er hun half. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Julie Storvik fra Høvik har spilt i mange år på landslaget. Hun har deltatt i VM både i Kina og USA tidligere. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Helle Berntsen-Lillejord fra Nordre Sande har flest VM for Norge. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Russland I rødt) er klar for VM-finalene, da mot Sverige. Ingrid Bjonge er bak. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Ingrid Bjonge gir seg ikke. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix