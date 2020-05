Var i svigerfars begravelse – mister kampen mot Bayern München

Julian Ryerson og Union Berlin må klare seg uten treneren Urs Fischer når de restarter sesongen i Bundesliga mot tabelltoppen Bayern München søndag.

Urs Fischer er i karantene etter å ha besøkt Sveits i forbindelse med svigerfarens begravelse. Foto: ANNEGRET HILSE / X06848

NTB-DPA

Fischer reiste til Sveits sist søndag etter at hans svigerfar døde.

Fischer returnerer til Berlin lørdag, men for at han kan vise seg på trenerbenken igjen må han teste to ganger negativt for koronaviruset.

Dermed er det assistentene Markus Hoffmann og Sebastian Bönig som leder troppene mot serielederen.

Union Berlin er nyopprykket i årets Bundesliga og ligger plassert som nummer elleve på tabellen.

Her er Julian Ryerson i kamp for Norges U21-landslag. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix.

Bayern München topper tabellen med fire poeng ned til 2.-plasserte Borussia Dortmund. Dortmund kan knappe innpå med poeng i lørdagens hjemmekamp mot Schalke.

Bayern München vant sju av de åtte siste kampene før koronaviruset gjorde at Bundesliga ble satt på vent i midten av mars.

Lørdag er serien i gang igjen.