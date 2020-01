NHF har nådd billettmålet – ser fram til håndballfest i Trondheim

Håndballforbundet er fornøyd med billettsalget til EM-kampene i Trondheim, men det er fortsatt mulig å oppdrive billetter til Norges kamper.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Sander Sagosen er en av mange håndballstjerner som spiller i Trondheim under håndball-EM fra torsdag. Foto: Foto: Stephane Pillaud / NTB scanpix

NTB

Når håndball-EM kastes i gang torsdag venter seks dager med internasjonal herrehåndball i Trondheim. Her skal mesterskapets gruppe C og D spilles.

Dermed kan publikum i Trondheim oppleve de tre siste europamesterne: Frankrike (2014), Tyskland (2016) og Spania (2018). Også Norge, som har tatt sølv i de to siste VM, skal spille sine innledende kamper i Trondheim.

NTB får opplyst at arrangørene har budsjettert med 70 prosent betalende tilskuere totalt for de seks dagene, og at dette målet er nådd.

– Nå jobber vi videre med å fylle hallen mest mulig, opplyser mediesjef i håndballforbundet Lars Hojem Kvam til NTB.

Billetter igjen

Selv om hallen er i ferd med å fylles opp på de forskjellige dagene, er det ikke for sent til å sikre seg billett til Norges kamper.

Den store godbiten mellom Norge og Frankrike søndag er riktig nok så godt som utsolgt, men fortsatt er det noen ledige seter igjen til åpningskampen mot Bosnia fredag.

Tirsdag spiller Norge mot Portugal i den siste kampen i gruppe D.

– Her er det noe mer ledig, men vi har sett at publikum har våknet, for det har vært godt salg også her de siste dagene, opplyser Kvam.

Også billettsalget til lørdagens oppgjør mellom stormaktene Tyskland og Spania går godt. Ifølge Kvam var det mandag ettermiddag nesten 90 prosent belegg på tribunen.

Finale i Sverige

I det innledende gruppespillet skal Gruppe C og D spilles i Trondheim.

Gruppe C: Spania, Tyskland, Latvia, Nederland

Gruppe D: Frankrike, Norge, Portugal, Bosnia-Hercegovina

Blir Norge blant de to beste i sin gruppe, går ferden videre til hovedrunden i Malmö. Her fortsetter jakten på en billett til semifinale og finale som skal spilles i Stockholm.

Mesterskapet spilles fra 9.–26. januar.

