Her fyrer VIF-fansen opp ulovlige bluss i Bergen: - Ikke greit

Brann Stadion: Det ble tidlig fyr i rivaloppgjøret Brann - Vålerenga i Begen mandag kveld. Før avspark fyrte de tilreisende supporterne fra Oslo opp en rekke bluss på tribunen. Det samme gjentok seg da Vålerenga scoret 1–1-målet.

Pyroteknikken var ikke tilltatt. Norges Fotballforbunds konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, bekrefter overfor BT at pyroteknikk hos bortesupportere ikke er tilltatt.

– Det er ikke mye å si ennå, men det er ikke greit. Vi må få detaljene, sier Branns daglige leder, Vibeke Johannesen.

Mads Bøyum

Bluss på banen

Da Vålerenga scoret, ble et bluss kastet ut på banen. Det skal ikke skje, sier Klanens talsmann, Erling Rostvåg.

– Det synes jeg er en uting. Skikkelig dritt og noe jeg er j... skuffet over, sier Rostvåg.

Den øvrige blussingen, på tribunen, synes ikke supportertalsmannen er problematisk.

– Det er en kjensgjerning at pyroteknikk er en del av tribunekulturen vi og andre supportere ønsker mer av. Helst i samarbeid med NFF, sier Rostvåg, som videre mener det er urimelig å forvente at arrangørklubben skal greie å hindre folk i å få med seg bluss inn på kamp.

Tor Høvik

– Faktum er at Brann ikke kan stoppe det, sier Rostvåg, som mener det ville vært en langt bedre løsning, og tryggere, å legge til rette for lovlig bruk av pyroteknikk også på bortefelt.

Vibeke Johannesen i Brann er tydelig på at Vålerenga som klubb har ansvar for sine supportere, også på Brann Stadion.

– Frykter du likevel at Brann får bot, siden det skjedde i Bergen?

– Det er vanskelig å si noe om, men det vanlige har vært å ansvarliggjøre klubben som har supporterne som bryter regelverket.

Brann-lederen sier for øvrig at man må «være kreativ» for å greie å smugle bluss forbi vaktene ved stadion.

Tor Hovik

Bøtelagt tidligere

Vålerenga og Brann har tidligere mottatt bøter for supporteres bruk av pyroteknikk på tribunen. I 2017 ble det antent bluss blant Vålerengas supportere etter et mål mot Brann. I samme kamp ble det også benyttet pyroteknikk hos Brann-supporterne. Begge klubber fikk bøter.

Ifølge Norges Fotballforbunds reglement kan kun hjemmetilhengere, etter gitt tillatelse, benytte pyroteknikk.

Også en rekke andre ganger Vålerenga blitt bøtelagt for supporteres bruk av pyro, mens Brann gikk flere sesonger uten å få «pyrobøter» mellom nedrykksåret 2014 og 2017.

