Tufte før comeback: – Roing er ikke den hyggeligste sporten å bli gammel i

Drammen Rivercup Regatta byr på roere i verdenseliten, som den femdobbelte verdensmesteren Ondrej Synek og Oliver Zeidler. Sistnevnte blir kalt for et fenomen, fordi han bare for drøye to år siden var toppsvømmer. Nå er tyskeren en mann å regne med blant verdens beste i singlesculler som står på programmet i sesongåpningen.

Olaf Tufte er klar til kamp. Selv om vestfoldingen valgte å ta seg et friår i fjor, noe som var helt nødvendig for at han skulle satse mot OL i Tokyo, har han trent godt.

– Jeg sliter ikke med å trene alene. Jeg har fått gjort det jeg vil, sier norsk roings mest kjente, aktive utøver.

Fakta: Olaf Tufte Født: 27. april 1976 Klubb: Horten roklubb Bosatt: Horten Sivilstand: Gift, to barn Yrke: Roer og bonde Meritter: 2 OL-gull i singlesculler, 1 OL-sølv i dobbeltsculler, OL-bronse dobbeltsculler, totalt 7 VM-medaljer, hvorav 2 gull. Har deltatt i 6 OL. Utmerkelser: Aftenpostens gullmedalje, Fearnleys olympiske ærespris, Sportsjournalistenes statuett.

Tenker ikke på alder

Tufte har alltid vært der, merittlisten er spekket med gull, og motivasjonen er stadig på plass. Han ser ikke på alder som den største hindringen i toppidretten, men sier likevel:

– Roing er ikke den hyggeligste sporten å bli gammel i. Du må opp på maksnivå, men når det er sagt, tenker jeg ikke på at jeg fyller år.

Tufte tenker eliteidrett og vet selvsagt at mange har mye glede av roing som mosjon til langt opp i årene. For ham handler det om å prestere så godt at medalje er realistisk, men først må han kvalifisere seg. Under VM til høsten står det største slaget før OL i 2020.

Det spørs bare i hvilken båtklasse han er mest aktuell.

– Har du droppet å tenke på singlesculler, der du er olympisk mester to ganger?

– Hvis folk ikke skjerper seg og ror fort nok, kommer jeg ikke til å bremse.

Erik Berglund

Norge har mesteren

I singlesculler har Norge regjerende verdensmester Kjetil Borch, men alle vet at ingen flyter på tidligere meritter, og det kan komme skader. Første mulighet til å finne ut hvem av dem som ror fortest, er i Drammen lørdag.

– Tufte innser nok innerst inne at det blir vanskelig å ta opp kampen i single, kommenterer landslagstrener Johan Flodin.

Han legger til at Tufte fortsatt har to hester han kan ri før han må droppe den ene. Både en dobbel og en dobbeltfirer er aktuelle for OL-kvalifisering. Den nærmeste tiden skal begge variantene testes ut. Uansett har ikke Tufte noe klippekort noen steder, selv om han er en sterk kandidat.

– Jeg ser ikke at Olaf er blitt noe dårligere enn det han var i OL-året 2016, sier Flodin.

Han legger til at landslagets eldste har vært en del av laget det siste året, selv om det ikke ble så mange regattaer forrige sesong. To ganger steppet han imidlertid inn i en dobbeltfirer som trengte hjelp i verdenscupen.

Mette Bugge

Skal bevise at han er god

Det er mye som fortsatt motiverer veteranen til å legge ned adskillige timer hver dag for å bli bedre til å ro, men noe som trigger ham ekstra er dette:

– Jeg blir stadig minnet på at min tid er over. Det gir en ekstra boost, fordi jeg vil bevise at det ikke er sant. Men det er jo også slik at noen ganger er jeg ikke like motivert. Jeg skal innrømme at det har vært tøffe tak i hodet mitt.