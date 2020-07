Søskenparet tilbake i storform – har NM-medaljer i blikket

Både Ingvild og især storebror Even Meinseth har slitt med mange skader. Nå er duoen i praktslag og har NM-medaljer i blikket.

Søsknene Even (24) og Ingvild Meinseth (21) sammen på Bislett sist uke. Da perset Even med ett hundredel på 100 meter til 10,51 sekunder, som er årsbeste i Norge. Ingvild vant også sin 100 meter, med tiden 11,67 sekunder, som bare er to hundredeler bak egen bestenotering. Foto: Sølvi Olsen Meinseth

GRIMSTAD: – Det smakte veldig godt både å vinne og endelig sette en pers igjen, understreker Even Meinseth.

Sist uke suste han inn til Bislett-triumf på 100 meter på tiden 10,51 sekunder. Da hadde han tidligere løpt på 10,39 i forsøket i litt for sterk medvind. I februar i år ble han norgesmester innendørs på 60 meter med tiden 6,83 sekunder. For første gang på fire år er han kvitt smertene fra ymse skader som har hindret ham i å konkurrere slik han ønsker.

For lillesøster Ingvild er situasjonen ganske lik, selv om hun har hatt færre skader. I likhet med Even var hun et kjempetalent i tidlig alder og uttalte som 14-åring til Fædrelandsvennen at målet var å ta flere NM-gull enn mora Sølvi gjorde (20 NM-gull for senior fordelt på 100, 200 og 400 meter). Første senior NM-gull har foreløpig latt vente på seg, og bronse på 100 meter i U20-EM er Ingvilds beste prestasjon hittil.

– Jeg ser jo nå at jeg var litt lite ydmyk i det intervjuet, selv om konkurransen i noen av øvelsene er litt tøffere nå enn det var på mammas tid, påpeker Ingvild.

Mamma er fortsatt raskest

Hun mangler fortsatt fire hundredeler på å tangere moras rekord på 100 meter og 48 hundredeler på å gjøre det samme på 200 meter.

Ingvild har hatt mora og far Frank Otto som sprinttrenere i Sørild helt fra hun startet som åtteåring. Til høsten bytter Ingvild klubb til Tyrving IL, i kombinasjon med at hun starter som student ved Oslo Met.

Hun blir klubbvenninne med NM-favoritt Helene Rønningen og får hennes far Hans Rune Rønningen som trener.

– Jeg håper på å få et sportslig løft i en større klubb med flere toppidrettsutøvere. Men det blir også litt vemodig, siden jeg har hatt en kjempefin tid i Sørild og har lært masse av mamma og pappa, sier Ingvild.

Når hun stiller til start på 100 og 200 meter på Fana stadion i Bergen 18.-20 september, er det med NM-medalje i blikket på begge distansene.

Storebror Even har overbevist så mye i sitt comeback etter skader at han satser på minst ett gull på 100 meter, 200 meter og 1000 meter stafett.

Fakta Fakta Ingvild Meinseth Født: 31. mars 1999 Klubb: Sørild IL (Tyrving IL fra høsten av) Skole: Begynner på bachelorgrad i sosialt arbeid ved Oslo Met til høsten. Personlige rekorder: 11,65 sekunder på 100 meter, 23,89 sekunder på 200 meter, 7,47 på 60 meter. Meritter: Bronse 100 meter U20-EM i 2017. Even Meinseth Født: 22. mai 1996 Klubb: Idrottslaget Gular Skole: Studerer Folkehelsearbeid med fokus på kosthold og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet Personlige rekorder: 10,51 sekunder på 100 meter, 20,96 sekunder på 200 meter, 6,71 på 60 meter. Meritter: Bronse 200 meter i junior-EM 2015, NM-gull 60 meter innendørs 2020

Har drømt lenge om NM-gull

– Allerede som liten drømte jeg om å vinne NM-gull på formel 1-distansen 100 meter. Nå føler jeg at jeg har muligheten, selv om det er mange om beinet. Og skulle det ikke lykkes nå, har jeg forhåpentligvis mine beste år foran meg til å kunne klare det. Motivasjonen til å løpe fort er sterkere enn noensinne etter fire år med mange nedturer, poengterer Even.

Mor Sølvi berømmer barna for å ha holdt motet oppe i tøffe perioder med skade. Selv brukte hun to år på å komme tilbake i konkurranseform etter brudd i legg- og skinnbeinet som 20-åring.

– Jeg kom tilbake enda bedre, og det er gøy å se at både Ingvild og Even er skikkelig på gang igjen nå. De har definitivt arvet den indre driven som både Frank Otto og jeg hadde som aktive, sier Sølvi.