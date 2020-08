Koronasmitte i topphåndballklubb: Alle spillerne sendes i karantene

Spillerne på Nøtterøy Håndball er sendt i karantene etter at to spillere testet positivt for koronaviruset.

Spillerne på Nøtterøy Håndball er sendt i karantene. Foto: Nøtterøy Håndball

Spillerne på førstedivisjonslaget Nøtterøy Håndball er plassert i ti dagers karantene etter at to spillere testet positivt for koronaviruset.

Det opplyser klubben på egne hjemmesider.

– Jeg har snakket med begge to. Den ene føler seg helt frisk, mens den andre har litt sår hals. Vi håper at det ikke blir noe mer alvorlig enn det, sier styreleder Ann Yun Rygh.

Den ene spilleren tilhører Tønsberg kommune, den andre Færder kommune.

To spillere på håndballaget til Nøtterøy er smittet av covid-19. Her fra en tidligere kamp. Foto: Nøtterøy Håndball

– Trist

Klubben ble kjent med smitten mandag. De vet ikke noe om hvordan spillerne ble smittet. Nå jobbes det med å spore smitten.

Nøtterøy skal etter planen starte håndballsesongen mot Vikhammer HK 6. september.

– Det er trist at det skjer, men vi får ikke gjort noe med det. Vi var akkurat kommet i gang med oppkjøringen, så skjer dette. Vi får bare ta det som det kommer, sier Rygh.

– Frykter dere for sesongen?

– Det har vi ikke snakket om, men vi satser på at de blir friske og at det ikke blir verre sykdomstilstand. Vi håper på en god sesong, sier Rygh.

Første tilfellene i topphåndballen

Klubbens spillere rapporterer om egen form morgen og kveld på en app. Det var slik klubben oppdaget smitten.

– Vi har fulgt det som skal gjøres. Vi har også en trener som er veldig på. Hvis det er tegn til noe som helst, skal du bli hjemme, sier Rygh.

Per Eirik Magnussen, assisterende generalsekretær i Håndballforbundet, sier at dette er det første smittetilfellet de har hørt om i håndballen de siste to månedene.

– Vi kjenner til ett tilfelle for to måneder siden, men det var ikke i toppsjiktet. Det var i bredden i begynnelsen av juni, opplyser Magnussen.

Per Eirik Magnussen, assisterende generalsekretær i Håndballforbundet, sier at de følger smittesituasjonen tett. Foto: Erlend Aas / SCANPIX

Frykter ikke for sesongen

Den assisterende generalsekretæren sier at de har en plan for hva som skjer hvis det oppstår smitte midt i en sesong, i form av et reglement om epidemiske utbrudd og når klubber har krav på utsatte kamper.

– Har du noen frykt for at sesongen ikke kan bli gjennomført?

– Foreløpig ikke, men vi følger situasjonen nøye. Klubbene forholder seg til et strengt regime. Utviklingen av smittesituasjonen vil avgjøre når og om vi kommer i gang. Per nå regner vi med at vi starter sesongen i månedsskiftet august-september, sier Magnussen.