Solskjær etter tabbene: – Han skal ta den hundre av hundre ganger

Manchester United tapte for første gang på 19 kamper da Chelsea vant FA-cupsemifinalen søndag.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United måtte se finaledrømmen glippe mot Chelsea. Foto: ANDY RAIN / Reuters

NTB

Keeperspillet til David de Gea var lite imponerende i 1–3-tapet for Chelsea. Det ga også Solskjær uttrykk for etter oppgjøret.

Både 1-0 og 2-0 burde de Gea klart å avverge, og spesielt den andre scoringen.

– David skal ta den hundre av hundre ganger. Den andre scoringen er veldig unngåelig, sa Solskjær til Sky Sports etter kampen.

LES MER OM KAMPEN: Solskjær og Manchester Uniteds finaledrøm knust etter megatabbe: – Sjokkerende

David de Gea depper etter å ha sluppet inn 2-0. Foto: Andy Rain / Pool via AP / NTB scanpix.

– For sent ute

Målet Solskjær snakker om er Mason Mount sitt like etter pause. Unggutten fyrte fra distanse og fikk bra klem i skuddet, men de Gea burde nok reddet. Også 1-0-målet til Giroud fra kloss hold kunne de Gea gjort noe med.

– Vi kjenner Girouds bevegelser og vet at han alltid søker mot første stolpe. Både det første og tredje målet er innlegg mot første stolpe og bør bli forsvart bedre. Vi var bare for sent ute i de situasjonene, sa Solskjær.

Tøff kamp om Champions League

Tapet var også Uniteds første mot Chelsea denne sesongen. Før oppgjøret søndag hadde lagene møttes tre ganger denne sesongen, med United-seier i alle. 4-0 hjemme i serieåpningen i august, 2-1 borte i åttedelsfinalen i ligacupen i oktober og 2-0 borte i serien i februar. Slik ble ikke utfallet foran tomme tribuner på Wembley søndag.

I Premier League har United igjen West Ham før de møter Leicester i det som kan bli en ren finale om den siste Champions League-plassen.

Akkurat nå ligger Brendan Rodgers og co. foran United på bedre målforskjell. Leicester har bare oppgjøret mot United igjen.