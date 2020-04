Gladnyhet for svensk langrenn: Kalla fortsetter karrieren

Den svenske langrennsstjernen Charlotte Kalla har bestemt seg for å satse videre mot VM i Oberstdorf kommende vinter.

Charlotte Kalla forlenger karrieren. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

NTB

Det bekrefter veteranen i en pressemelding fra Det svenske skiforbundet onsdag.

– Jeg ser frem mot å begynne forberedelsene mot VM i Oberstdorf snart, sier Kalla og legger til at hun planlegger grep i treningsarbeidet for å løfte eget nivå.

Hun vil også i fortsettelsen være en del av det svenske langrennslandslaget.

– Det er et utrolig inspirerende treningsmiljø i landslaget. Det består av sterke individer, som er nysgjerrige på å utvikle sin ski egen skigåing med støtte av ressurspersoner, sier Kalla.

Jubel i ledelsen

Den svenske langrennssjefen Daniel Fåhraeus er glad for å ha med en av langrennsmiljøets største profiler videre i landslaget.

– Det føles veldig bra at Charlotte fortsetter på landslaget. Hun har hatt en fantastisk karriere og er et verdifullt forbilde for de yngste løperne. Med hennes erfaring og sult etter videre utvikling, føles det bra at Charlotte vil fortsette sin reise mot VM i Oberstdorf, sier han.

Det har vært rapportert om støy innad i det svenske langrennslandslaget i kjølvannet av sesongen som nylig ble avsluttet. Sprintdronningen Stina Nilsson valgte å bytte idrett til skiskyting.

I forbindelse med overgangen snakket Nilsson åpent om at alt ikke er som det skal på det svenske laget. Misnøye med treningsregimet skal blant annet ha vært luftet.

Forsvarte trenerne

En annen stor svensk profil, Ebba Andersson, har samtidig tatt landslagsledelsen i forsvar. I et intervju med Aftonbladet nylig kom hun med en solid støtteerklæring.

– Jeg håper de fortsetter og har full tillit til dem. De har fått mye «skit» i det siste. Jeg håper de ikke tar til seg for mye av det, sa hun.

Anders Byström, med en fortid som landslagstrener i Norges Skiforbund, ble nylig ansatt som landslagssjef for de svenske langrennsløperne.

Charlotte Kalla har tre OL-gull og tre VM-gull på merittlisten. Denne sesongen har hun imidlertid slitt. I verdenscupen ble det ikke eneste pallplass.