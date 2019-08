Carlsen tilbake på vinnersporet i USA: – Jeg er litt skamfull

Seieren betyr at sjakkstjernen fortsetter rekken av kamper uten tap i langsjakk. Den er nå 89 partier lang.

– Det føles bra. Jeg er litt skamfull over hvordan jeg spilte mot slutten, sa Carlsen og henviste til et tårntrekk han tillot So å gjøre.

– Det var sinnssykt, men han kollapset umiddelbart. Jeg tar de seirene jeg kan få. Det er det ingen tvil om. Nå har jeg noe å spille for i siste runde, og det er en positiv ting, sa verdensmesteren videre.

Han mer enn antydet deretter at troen på seier var redusert etter åpningen på Sinquefield Cup.

– Jeg er glad for å få i det minste en seier i denne turneringen. For å være ærlig hadde jeg ikke trodd det, med tanke på hvordan det har gått her, sa Carlsen.

Ikke fornøyd

28-åringen var ærlig på at han ikke har vært fornøyd med eget spill i St. Louis, men med tirsdagens seier åpnet det seg likevel seiersmuligheter i turneringen.

Foran onsdagens avsluttende runde ligger Carlsen på andreplass, halvpoenget bak kinesiske Ding Liren. Dersom sistnevnte vinner sitt parti mot aserbajdsjaneren Shakhriyar Mamedyarov, tar han seieren i turneringen.

Må Ding nøye seg med remis, vinneren Carlsen med seier. Nordmannen møter onsdag franske Maxime Vachier-Lagrave i den siste ordinære runden i St. Louis.

Dersom det må omspill til for å kåre en vinner i årets Sinquefield Cup, spilles det torsdag.

Ubehagelig stilling

Carlsen sto med ni remiser på like mange partier i Sinquefield Cup foran tirsdagens duell med So. Der ble det endelig mer enn et halvpoeng.

Dermed er verdensmesteren fra Lommedalen med i kampen om det som vil være hans tredje seier i turneringen i St. Louis. Carlsen vant Sinquefield Cup både i 2013 og 2018. For ett år siden delte han riktignok førsteplassen med Fabiano Caruana og Levon Aronian.

Tirsdag spilte nordmannen med hvite brikker. Partiet var lenge stillingsmessig helt jevn, men etter hvert festet Carlsen grepet på So. Amerikaneren havnet i en stadig mer ubehagelig stilling. Til slutt valgte han å gi opp.

Seieren til tross, Carlsen kommer til å tape poeng på verdensrankingen etter turneringen i St. Louis. Det er kalkulert med en forventning om at han skulle plukke 7,5 poeng i Sinquefield Cup, men det klarer han ikke.

