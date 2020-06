Norsk tennis delt i to leirer: – Kan bli et opprørsting

Kan tilliten gjenopprettes? Tennisforbundet skal legge frem fakta og svare på de spørsmålene som måtte komme på det ekstraordinære tinget lørdag.

Oppvarming til diskusjon på tennistinget. Knut Alfheim (t.v.) og Thomas Wettergreen er enige om at det ikke er noen vei utenom en ekstern granskning. Foto: Mette Bugge

Veteranene Thomas Wettergreen og Knut Alfheim slår til på den røde grusen på Blommenholm. De er svette i varmen etter en drøy times hardkjør. Duoen har vært i tennismiljøet i en årrekke, i styreverv, som spillere og trenere.

Begge skal på tinget. De er glade i idretten, men håper på en opprydning.

– Jeg opplever at det er en ukultur i forbundet. Istedenfor at forbundet er til for klubbene, er det motsatt, mener Alfheim.

Han skal representere Ormsund tennisklubb.

Det gjelder å rydde opp etter seg. Knut Alfheim fikser den jobben etter trening. Foto: Mette Bugge

Nok å ta tak i

Norsk tennis har hatt en turbulent tid, med beskyldninger om at penger er brukt på feil måte, at bredden er glemt, at idrettssjefen er for mye i utlandet, og at landslagsspillere får altfor lite i økonomisk støtte.

Den omstridte bonusen som tidligere generalsekretær Alexander Kjær fikk, ble raskt beklaget. Da han i tillegg spilte tennis i Riksanlegget da alle andre haller i Norge var stengt ned, ble han løst fra stillingen sin.

Nå mener flere at norsk tennis er delt i to leirer. De som støtter forbundet, og de som ikke gjør det.

Noe er i gjære

– Det kan bli et opprørsting, sier Alheim.

Wettergreen legger til:

– Det blir i alle fall ikke noe pusekatting.

Han skal representere Larvik og Stavern tennisklubb.

De vet at det er splittelse på grasrota, og mye handler om det går mot granskning eller ikke. Noen klubber støtter dessuten forbundet og mener at det som ble bestemt på forrige ting er fulgt. Andre gjør det ikke.

Wettergreen vet at klubber posisjonerer seg foran tinget i Oslo Tennisarena på Hasle, for å få andre klubber over på sin side.

Må få god informasjon

– Ingen er tjent med at vi har to leirer som vi har i dag. Tennis en liten sport, alle kjenner alle. Vi er ikke tjent med å gå og skule på hverandre, mener Alfheim.

– Spørsmålet er om det kommer tilfredsstillende informasjon, om klubbene er fornøyd med svarene og om forbundet kan komme seg unna en granskning. Forbundet har bedt om å få mandat for å nedsette en granskningskommisjon. Det er upassende. Klubbene må ta tak i dette og nedsette utvalget, er Wettergreens oppfatning.

Thomas Wettergreen har kritisert forbundet tidligere også. Han spurte om pengebruken så sent som på siste ting. Nå håper han at det blir skikkelige diskusjoner og han vet at mange er engasjert. Foto: Mette Bugge

– Har ikke noe å skjule

President Lars Gjerdåker har hatt en travel periode med å håndtere kritikken som er kommet.

På tinget er målet å skape en god diskusjon. Forbundet har oppfordret alle klubber til å stille, og noen representanter gjør det via videokonferanser.

– Du sa tidligere at granskingen skulle starte umiddelbart, men så ble det utsatt til tinget. Hvorfor?

– Det var ut ifra tilbakemeldingene fra flere klubber som ønsket ekstraordinært ting, og lovverket. Det sier at i saker av stor viktighet og vesentlig betydning, så skal det være vedtak styret etterleve.

Gjerdåker har som mål at takhøyden skal være stor og absolutt alt av regnskap og budsjetter skal legges frem.

– Vi har ikke noe å skjule.

Thomas Wettergreen gruer seg litt til tinget. Han tror det blir mye spenning. Foto: Mette Bugge

Må gjenopprette tilliten

Tidligere landslagshopper Halvor Persson er blant dem som skal følge tinget fra Lillehammer. Han er styreleder i tennisklubben der, den neste eldste i landet.

Persson er overrasket over mye av den informasjonen som er kommet frem i mediene, ikke minst pengebruken.

– Det er ingen vei utenom granskning. Skal forbundet gjenopprette tilliten, må det til. Hvis ikke, vil det fortsatt være misnøye.

Persson har hatt noe kontakt med fungerende generalsekretær Aksel Paulsen i det siste:

– Han fremstår profesjonelt og ryddig overfor oss.

Presidenten opplyser at den stillingen vil bli utlyst til høsten.