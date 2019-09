Den belgiske påtalemyndigheten ba tirsdag om seks måneders fengsel for Vinokourov og den russiske sykkelrytteren Alexandr Kolobnev i saken mot dem. Kolobnev ble nummer to i Liege-Bastogne-Liege i 2010 – bak Vinokourov.

En domstol i den belgiske byen Liege behandler saken mot de to sykkelprofilene. Vinokourov er anklaget for å ha betalt Kolobnev 150.000 euro for å la ham vinne rittet.

Dom i saken er ventet 8. oktober.

Vinokourov og Kolobnev kvittet seg med konkurrentene og kom sammen til mål i 2010-utgaven av Liege-Bastogne-Liege. Seieren gikk til førstnevnte, men det belgiske rettssystemet ser på påstandene om at Kolobnev skal ha latt seg slå med vilje.

Både Vinokourov og Kolobnev avviser anklagene som er rettet mot dem.

Alexandre Vinokourov vant 2006-utgaven av Vuelta a España og tok i tillegg fire etappeseirer i Tour de France i sin svært innholdsrike sykkelkarriere. I 2007 ble han utestengt i to år for bloddoping, men kom tilbake og vant OL-fellesstarten i London i 2021.

I øyeblikket er han teamsjef for Astana-laget, der han tilbrakte mye av sin karriere.

Den belgiske påtalemyndigheten har i tillegg til begjæringen om fengselsstraff bedt om at Vinokourov må betale 100.000 euro i bot, mens Kolobnev bøtelegges med halvparten.