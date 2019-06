KFUM-TUIL: 1–1

Mål: 1–0 (17) Stian Sortevik, 1–1 (31) Sander Finjord Ringberg (Kristoffer Hay)

Artikkelen oppdateres

Pause

45 min. Da blåses det til pause, det står 1–1.

43 min. Tikker mot pause nå. TUIL skal være fornøyde med å ikke ligge under. Bortelaget med frispark fra 35–40 meter. Kristoffersen som skal ta. Ender med at det blir blåst et frispark mot TUIL ved 16-meterstreken.

38 min. Sortevik avslutter, men det blir bare nesten for KFUM, som fortsatt presser på.

35 min. Igjen kommer KFUM i mellomrommet. Ender med at Hay header ballen ut til corner. Den går gjennom feltet, men TUIL får ikke klarert ordentlig. Ender med en ny corner. Den blir headet unna av Kristoffersen. Da ender ballen liggende inne på femmeteren før TUIL får klarert.

33 min. Gult på Lysvoll, som er for seint ute på Fredheim Holm. Like etter kommer KFUM til et skummelt innlegg, denne gang fra deres høyreside. Igjen er det Løvland som får klarert unna.

31 min. MÅL! 1–1! Ringberg utligner! Går i bakrom og får en flott pasning. Runder keeper og setter ballen i nettet!

29 min. Nytt TUIL-frispark, denne gangen mer sentralt i banen, men fra laaangt hold. Ballen spretter inn til keeper. Ufarlig, men TUIL langt mer med nå.

28 min. På den neste får Collett headet unna like foran Hay, som kommer i hundre like bak.

27 min. Frisparket går i muren og ut til corner. Fortsatt Kristoffersen som slår. Blir rensket ut til ny corner av KFUMs Hammer. Småfarlig.

26 min. Ringberg viser seg frem for første gaang i kampen. Dribler seg frem på venstresiden og blir til slutt sparket ned. Klart frispark til TUIL i fin innleggsposisjon. Tomas Kristoffersen tar frisparket.

25 min. Ballen trilles foran TUIL-målet, men Løvland får klarert. Skummelt.

18. min. Bendiksen kommer til TUILs første avslutning. Fra rundt 20 meter går avslutningen et stykke utenfor.

17 min. MÅL! Der sitter den for hjemmelaget. Sortevik klemmer til fra vel 20 meter. Den kunne du vel gjort bedre, Arnebrott? Samtidig ikke all verdens press fra forsvaret heller.

15 min. KFUM-kontring, men Håvard Lysvoll, med et flott returløp, vinner ballen tilbake. KFUM-spilleren går litt lett i bakken etterpå og Lysvoll er borte og kjefter litt på ham etter å ha spilt ballen i støtte.

13 min. Om de ikke har klart å skape noe, har TUIL i hvert fall klart å holde litt på ballen de siste minuttene og unngått sjanser mot.

9 min. KFUM med sin andre corner. Andreassen får headet unna, før KFUM skyter fra distanse – langt over. Ikke sett noe fra TUIL offensivt ennå

6 min. Nok en gang er KFUM nær! Fint spill på KFUMs venstreside fører til et innlegg langs bakken, og det som ser ut som Larsen får avsluttet fra kloss hold. Heldigvis for TUIL, sklir ballen litt av foten og ballen går like utenfor.

3 min. Skummel avslutning fra en KFUM-spiller, men Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott med en fantastisk redning forhindrer scoring mot.

1 min. Da har TUIL sparket kampen i gang

Slik stiller TUIL: Erik-Johannes Thorsbye Arnebrott, Andreas Løvland, Thomas Braaten, Kristoffer Hay, Håvard Bergstedt Lysvoll; Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen; Sander Finjord Ringberg, Harald Nilsen Tangen, Lars Henrik Andreassen; Gabriel Andersen

Benk: Theodor Nilsen, Robin Lorentzen, Anders Karlsen, Adrian Sandbukt, Sebastian Tounekti

KFUM: Simon Edmund Thomas, Tobias Collett, Kristian Brix, Jørgen Paulov Hammer, Robin Gravli Rasch, Stian Sortevik, Olav Øby, Daniel Fredheim Holm, Abdul-Basit Ouro Agouda, Lars Olden Larsen

Benk: Knut André Søyland Skjærstein, Dadi Dodou Gaye, Håkon Aalmen, Moses Dramwi Mawa, Fisnik Kastrati, Yannis Maxitas Moula, Tore André Hagbø Sørås

Mens TUIL fortsatt har til gode å vinne i serien i år, har Skjervøy, Harstad og sist eliteserielaget Sarpsborg 08, i tur og orden blitt slått ut av cupen av «Dalingan».

Neste hinder på veien mot det som vil være en historisk kvartfinale i NM for TUIL, er divisjonskollega KFUM, med blant andre tidligere Vålerenga-spiller Daniel Fredheim Holm og Moses Dramwi Mawa, som prøvespilte for TIL i vinter, på laget.

Mawa er på vei tilbake fra skade og starter på benken, men er forespeilet spilletid i løpet av kampen.

TUIL ble værende på Vestlandet etter seriekampen mot Sandnes Ulf søndag. Av spillerne som var med i den kampen, med unntak av Håkon Kjæve, etter at han skadet ankelen søndag.

Derimot har Anders Karlsen og Sebastian Tounekti flydd nedover og er med. Sistnevnte spilte for øvrig en meget god omgang for TUIL 2 mandag.

Mens TUIL i serien har hatt en tøff start på sesongen, ligger KFUM på tredjeplass, fire poeng bak direkte opprykksplass.

Da lagene møttes sist, trakk KFUM det lengste strået og vant 3–2.