Mol og Sørum til VM-kvartfinale etter «umulig» snuoperasjon: – Utrolig det de driver med

Mol/Sørum – Plavins/Tocs: 2–0 (22–20, 21–17)

HAMBURG: Oppladningen til kampen var langt annet fra god for den norske duoen. Da Mol våknet fredag morgen, kjente han at alt ikke var som det skulle med ryggen.

Derfor gjennomgikk han to behandlinger hos fysioterapeut og tok smertestillende før kampen.

Og problemene fortsatte da verdensenerne entret sanden i Hamburg. Mol og Sørum kom raskt under med tre poeng, og så aldri ut til å klare å rive til seg initiativet i kampen.

Våknet til liv

Da Latvia ledet hele 19–15, så det bekmørkt ut i det første settet. Men da startet nordmennene en nærmest umulig opphenting.

De fire neste poengene ble norske, og stillingen var 19–19. Stadion am Rothenbaum var på kokepunktet, men Mol og Sørum hadde mer på lager. Da stillingen var 20–20, vartet de opp med to kunstverk av noen poeng.

Dermed rodde de i land et sett som nærmest var tapt, og latvierne måtte slukøret se en stor mulighet til å sette ordentlig press på storfavorittene viskes ut i sanden.

– Anders og Christian vinner settet til tross for at de var så langt ned på kne som du kan komme. Det er utrolig det de driver med. Et vanvittig comeback, mente TV2-kommentator Vegard Høidalen.

I det andre settet var nordmennene tilbake i sitt vante slag. Der hadde de full kontroll og vant 21–17. Dermed er de klare for kvartfinale lørdag.

Christian Charisius / AP / NTB scanpix

«Sirkustelt» skaper nye forhold

Som følge av regnvær i Hamburg valgte arrangørene fredag å ta frem taket på Stadion am Rothenbaum. Taket, som kan minne om et sirkustelt, gjør at spilleforholdene på banen endrer seg.

– Det kan bli annerledes. Hvis det taket kommer på, og det blir en lukket innendørsfølelse, så vil ballen bevege seg litt annerledes, forklarte Sørum.

Kort fortalt er det lufttrykket som endrer seg på arenaen. Dette påvirker hvordan ballen beveger seg når den kommer opp i høye hastigheter.

– Plutselig kan du serve litt raskere og ballen kan plutselig duppe.

Innendørsforhold er både Mol og Sørum godt kjent med. Begge har en fortid i innendørs-volleyballen.

På Sand i Rogaland, hvor de begge gikk på volleyballgymnas sammen, er det også en innendørs sandvolleyballbane hvor de fortsatt trener når det norske været blir for dårlig.

Ifølge værmeldingstjenesten YR skal det regne i Hamburg også lørdag. Dermed er det en god mulighet for at taket blir værende på arenaen når nordmennene skal ut i kvartfinale.

Flere favoritter ute

De uvante forholdene kan ha vært med på å spille flere av favorittene til å nå langt ett puss fredag.

Når kvartfinalene starter, er det kun to lag blant de ti beste på verdensrankingen som fortsatt er med i diskusjonen om et VM-gull.

Den polske duoen Grzegorz Fijalek og Michal Bryl, som er rangert som nummer to i verden bak Mol og Sørum, røk overraskende ut mot det brasilianske paret Andre og George.

Dermed er det kun de norske verdensenerne og tredjerangerte Viacheslav Kraslinikov og Oleg Stoyanovskiy som fortsatt er med av de topprangerte lagene.

– På papiret ser det veldig «Oi shit»-ut, men i sandvolleyball er det veldig jevnt og folk slår hverandre. Samtidig er det et VM og alt kan skje, mener Sørum.