Ekspertene mener Horneland har sviktet. Derfor tror de likevel RBK-sjefen er trygg.

Klokken 22.43 onsdag kveld sendte Hólmbert Fridjónsson Rosenborg hodestups ut av cupen. Minutter etter at Alexander Søderlund, som eneste mann, misset sin straffe i straffesparkkonkurransen, satte islendingen inn det avgjørende 5–4-målet på et glissent Lerkendal.

Tilværelse på nedre halvdel på tabellen og elleve mål på tolv kamper var ikke nok: Nå er laget også ute av cupen.

– Alle ser hvor hjelpeløst det er, og for RBK er det dyrt for hver kamp som går, med tanke på omdømme og økonomi. De har dummet seg ut i NM og er langt bak Molde, Bodø/Glimt og Odd i Eliteserien. Det er rett og slett en marerittsesong. Jeg kan ikke forstå hvordan de kan se på dette uten å gjøre noe drastisk, sier fotballekspert Jesper Mathisen.

– De står på bar bakke

Likevel tror ikke den tidligere Start-spilleren at Horneland nødvendigvis får sparken.

– De som gikk god for han, innrømmer at de dummet seg ut om de fjerner han. De har nok heller ingen blokka. Vi husker hvordan de slet med å finne erstatteren i fjor, så jeg tror ikke de har noen reserve. De står på bar bakke, sier Mathisen.

– Eirik Horneland er ingen dårlig trener, det viste han på U-landslaget og i Haugesund. Men kombinasjonen av hans tankesett og RBK-kvalitetene stemmer ikke overens. Han har levert til stryk på bakgrunn av resultatene, omdømmet har fått seg en stryk, og selv om ledelsen ikke har gjort noen god jobb, burde han fått mer ut av gjengen i garderoben, sier Mathisen og fortsetter:

– Det er uvirkelig at de har vært så svake. Det at de har scoret elleve mål på tolv seriekamper, er nok det klareste beviset på at dette er feil.

– Kan sette klubben enda lenger tilbake

Adresseavisens kommentator, Birger Løfaldli, tror ikke nødvendigvis det er Horneland som må gå først.

– Det eneste som kan føre til et trenerskifte, er om han går selv og jeg tror det er langt dit. Jeg tror Horneland sitter trygt, på grunn av den veldig lange og krevende prosessen i fjor høst. Styret la veldig mye prestisje i denne ansettelsen. Skulle han gi seg, står de på bar bakke og må starte en ny prosess. Det kan sette klubben enda lenger tilbake, sier Løfaldli.

Han tror likevel noe må skje om RBK fortsetter å tape. Hvis det skjer, tror han Bjørnebyes posisjon er mer utrygg enn Hornelands.

– Kanskje kan nye tanker være fristende i løpet av sommeren. Horneland har ikke ansvar for det som kom frem av rapportene i fjor, om sviktende trening. Det har Bjørnebye, fortsetter han.

Det verste med cupsmellen var uansett ikke straffesparkkonkurransen, men de to timene lagene spilte fotball. Like etter Pål André Hellands tidlige utvisning, tok AaFK ledelsen ved Niklas Castro. Rett før pause ble også gjestene redusert til ti mann, da David Kristian Olafsson røk etter to gule kort.

– Ikke i stand til å spille ut et lag fra 1. divisjon

RBK presset og fikk først uttelling åtte minutter før slutt, da Tore Reginiussen utlignet. Seiersmålet kom aldri.

– Det var akkurat som fryktet. RBK måtte styre kampen mot et lag som lå lavt. Det er de ikke i stand til, mot et lag fra nivået under. De klarte hverken å krige de i senk eller å få gode kontringsmuligheter, sier Adresseavisens børssetter Kai Bardal om kampen.

Bardal sier han ikke har noe grunnlag for å snakke om Hornelands fremtid, men har følgende å si om RBKs situasjon etter sparkingen av Kåre Ingebrigtsen for snart ett år siden:

Mener stallen er bygget for dårlig

– Jeg forstår godt at de ville tenke videre i fjor sommer. RBK hadde ikke vært så gode som mange synes de bør være. Men pilene for både stallen og måten de spiller på, har pekt kraftig ned det siste året. Når Vegar Eggen Hedenstad må av, så tilsier troppen at Birger Meling må spille høyreback og Gjermund Åsen venstreback. Stallen er bygget dårlig, de har noen kjøp og ansettelser som ikke stemmer med behovet og det de prøver å få gjort, sier Bardal.

Lørdag møter laget Kristiansund i serien, før det blir byderby og Champions League-kvalik i løpet av ti dager. Bardal er spent på måten RBK skal snu skuta på. Han føler de har prøvd det som er å prøve.

– Etter den svake starten i fjor, kunne de forenklet spillet veldig med å samle seg om en enkel stil: Å krige seg til poeng. Nå har de har startet med en stil som det ikke er rom for å forenkle. Jeg kan ikke tenke meg at det blir noe stor forandring i inngangen til Kristiansund-kampen, annet enn at jeg ser at det ofte er endringer i lagoppstillingen, sier Bardal.