Spansk fotballstjerne legger opp

Torres kunngjorde offentliggjøringen på Twitter fredag morgen.

«Jeg har noe veldig viktig jeg må kunngjøre. Etter 18 spennende år har tiden kommet for å avslutte fotballkarrieren min», skrev spanjolen, der han også la til at han skal holde en pressekonferanse i Tokyo for å forklare «alle detaljene».

Torres ble tidlig en landslagslegende etter at han i 2008 avgjorde EM-finalen mot Tyskland. Også i finalen fire år senere scoret han, da vant Spania 4–0 over Italia. I det mesterskapet ble han også toppscorer med tre mål.

Spissen har scoret tredje flest mål for det spanske landslaget med 38 mål på 110 kamper. Kun Raul (44 mål) og David Villa (59 mål) har gjort flere mål.

Torres vokste opp i Madrid og spilte sine sju første år som profesjonell i Atlético Madrid. Deretter gikk turen til Liverpool, der han scoret 81 mål på 142 kamper.

I 2011 signerte han for Chelsea. Der ble det 45 mål på 142 kamper, i tillegg til seirer i FA-cupen, mesterligaen og europaligaen. Han avsluttet karrieren i japanske Sagan Tosu.