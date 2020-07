Viking HK henter rutinert forsvarssjef fra Danmark

Rasmus Bertelsen (33) blir spillende assistent i den nyopprykkede eliteserieklubben.

Viking HK rykket opp til eliteserien før denne sesongen. Nå har de forsterket laget med en rutinert danske. Foto: Jon Ingemundsen

Danske Rasmus Bertelsen er klar for Viking HK. Det opplyser klubben i en pressemelding fredag.

Ved hjelp av eksterne midler klarte klubben å få økonomien på plass slik at de kunne lande avtalen med den svært rutinerte dansken.

33-åringen måler 196 centimeter på strømpelesten og har 100 kilo å bruke i duellene, med det blir dansken en solid tilvekst for Viking HK på alle mulige måter.

I et ungt lag tilfører han erfaring og rutine, og blir i tillegg trener Scott Harringtons assistenttrener. Hovedoppgaven blir likevel forsvarssjef ute på banen.

Rasmus Bertelsen er klar for Viking HK. Foto: Ribe-Esbjerg HH

Skulle gi seg

Bertelsen kommer fra toppklubben Sønderjyske. Han har tidligere også spilt for Fredericia og Esbjerg. Etter planen skulle Bertelsen gi seg som spiller og gå over i en trenerrolle i den danske nivå to-klubben Grindsted.

Men da Viking HK kom på banen ønsket dansken å forlenge karrieren som spiller.

– Rasmus kommer til å ta et stort ansvar både på og utenfor banen. For det første er Rasmus en spiller med ekstremt høy kompetanse som forsvarsgeneral. Han er god både individuelt og til å binde forsvaret kollektivt sammen. Utenfor banen kommer han til å bidra stort både som trener, sparringpartner og som lagbygger i en ung og læringsvillig spillertropp, sier trener Scott Harrington om Bertelsen.

– En unik mulighet

Spilleren selv kaller dette en unik mulighet:

– Jeg har fått denne unike mulighet for å bli assistent trener og spiller for Viking Stavanger. Det er en mulighet som sportslig og familiemessig vil passe perfekt for oss. Dessuten har jeg hørt mye godt om Viking Stavanger. Jeg gleder meg til å komme i gang og oppleve kulturen i klubben og utforske vår nye by, Stavanger, sier dansken i pressemeldingen.

Bertelsen har 16 års erfaring som håndballspiller på seniornivå i Danmark.