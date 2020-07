Hovland best i norsk duell – dro inn over én million kroner

Viktor Hovland fikk aldri med seiersstriden å gjøre under søndagens avslutningsrunde av PGA-turneringen i golf i Detroit. Han slo landsmann Kristoffer Ventura knepent.

Viktor Hovland fikk aldri med seiersstriden å gjøre. Foto: Carlos Osorio / AP / NTB scanpix

NTB

Hovland var på skuddhold i kampen om seieren foran den fjerde runden, og også Ventura lå an til en fremskutt plassering. Avslutningen ble en tett kamp om hvem av de norske som skulle plassere seg øverst på den endelige resultatlisten.

Med seierskampen å gjøre fikk ingen av dem.

Hovland endte runden ett slag under par og dermed turneringen 14 slag under par. Det var et lite stykke bak teten og holdt til delt 12.-plass før alle hadde spilt ferdig.

Ventura avsluttet med en runde to slag under par i Detroit og endte på 13 slag under par totalt. Dermed var han slaget bak Hovland og på delt 21.-plass i turneringen.

Tung start

Hovland fikk en tung start på sin runde med bogey på åpningshullet, men reiste seg deretter og noterte birdier både på hull fire og fem. Deretter ble det nye bogeys på det 11. og 13. hullet, men igjen kom den norske golfprofilen tilbake og rullet ballen i hullet til birdier både på hull 15 og 17.

Enda mer ujevn var runden til Ventura. Han måtte tåle tre bogeys på de første ni hullene, men kompenserte med like mange birdier. På de ni siste ble det én bogey og to birdier.

Ble historisk

Amerikanske Bryson DeChambeau ledet turneringen med to slag da de to norske spillerne var ferdige med sin runde.

Viktor Hovland ble tidligere denne uken historisk da han som første nordmann klatret inn blant de 50 beste på verdensrankingen. Mandag ligger det an til et nytt rankinghopp for golfprofilen.

Hovland fortsetter også å spille inn store penger i PGA-sirkuset. For andre uke på rad ble det over én million kroner i premiepenger i Detroit.