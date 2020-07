Fra sparken i Premier League til toppjobb i Spania

Den tidligere Manchester City-treneren Manuel Pellegrini tar over treneransvaret for Real Betis fra neste sesong. Chilener har signert for laget ut juni 2023.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Manuel Pellegrini overtar ansvaret hos hardsatsende Real Betis. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

NTB

Pellegrini vil ta over trenerjobben fra Alexis Trujillo, som har fungert som hovedtrener i laget etter at Rubi mistet jobben i juni.

Pellegrini var trener for Manchester City mellom juni 2013 og februar 2016.

Før det var han trener for de spanske lagene Villarreal, Real Madrid og Malaga. Han seneste trenerjobb var for West Ham United fra mai 2018 til desember 2019.

Les også Moyes tilbake som West Ham-manager

Les også Hevder George Clooney vil kjøpe fotballklubb

Nabil Fekir og resten av Real Betis-laget får Manuel Pellegrino som trener fra neste sesong. Foto: Miguel Morenatti / AP / NTB scanpix.

Hans fremste trenerprestasjon kom i hans første sesong med de lyseblå fra Manchester da laget ble seriemestere.

Med tre gjenstående kamper ligger Real Betis som nummer 13 i La Liga, med trygg avstand ned til nedrykksplassene.